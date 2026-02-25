學測成績公告五標一次看　數A五標均略升、數B表現無預期好

115學年大學學測今天公布成績與相關統計數據。大考中心統計指出，今年數學A頂標、前標、後標、底標皆略升1級分，但15級分人數1112人比去年再略少；數學B則是五標皆略降1級分。大考中心分析，今年數A級分人數分佈比前兩年佳，中間能力學生明顯較多，且更能呈現不同能力學生間的表現；至於數Ｂ雖回歸課綱、顧及修讀數Ｂ生的權益，但考生表現沒有預期中好。

大考中心說明今年學測各科五標，國文與社會五標較接近，頂標、前標、均標、底標兩科皆為13、12、10與7級分；後標則是國文9級分，社會科為8級分。數學Ａ五標分別為12、10、8、5、4級分；數學Ｂ五標分別為11、9、5、3、2級分；英文五標13、11、8、5、3級分；自然為13、12、9、7、5級分。

至於和去年相比，大考中心也指出，國文115學年度五標與114學年度相比，五標維持一致；英文科則是頂標、前標、均標、底標維持一致，後標略升1級分；數學A頂標、前標、後標、底標皆略升1級分，均標上升2級分；數學B則是五標皆略降1級分；社會科五標維持一致；自然科同樣維持一致。

大考中心也統計各科15級分人數，今年數A1112人，百分比1.23，無論人數、百分比都比去年略低；國文科滿級分人數2563，百分比2.17，同樣比去年略少；英文科滿級分人數3261人，百分比2.76；數Ｂ滿級分人數1255人，百分比1.29；社會科滿級人數1863人，百分比1.90；自然科2342人，百分比2.99。

今年數學Ａ被北市教師解題團譽為較難的一年。大考中心副主任黃璀娟表示，學測採取級分制是呈現學生的相對表現、所有考生相對表現到底如何。今年數A級距為5.72確實比去年、前年略低，但轉換為五標後，可見能力好的考生還是表現佳。又綜觀數A人數級分分佈圖，今年分佈相對比前兩年好，題目雖然有點難，但良好的鑑別度也「把學生拉開了」。

大考中心主任張新仁則說，今年數A也有相對容易的題目，而非只有難題，容易的題目其實也更簡單，因此中間能力、7至11級分的考生人數明顯較多。

至於數學Ｂ，黃璀娟也說，今年試題回歸課綱，配有3題數B獨有的單元考圓錐截痕、單點透視法、經緯線，理論上應對修讀數Ｂ考生較有利，「但考生表現沒有預期得好。」對學生而言還是較難，因此高分群沒有想像中來得多。

另外，今年亦有補教老師評析，指國綜閱讀量大，文本字數高達1.3萬字，考生恐非常吃力。黃璀娟則表示，今年國綜字數並無1.3萬字這麼多，刪除封面、方塊作答說明計9784字，還比去年1萬706字略少。

至於國寫試題，黃璀娟談到，歷來均分為2大題，第一大題又分為兩小題，側重擷取訊息與考驗思辨能力，第二大題則多是全篇作文。試題設計是考慮到學生各有擅長，「如有人擅長思辨，有人擅長抒情。」讓不同能力的考生都有望於兩道試題中取得分數，且歷來學生平均於國寫上都能獲得五成分數。 115學測五標。圖／大考中心提供