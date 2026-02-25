考生注意！今天上午9時公布學測成績 查詢方式一次看

115升大學學測一月中旬落幕，今天上午9時起，可至大考中心網站115學年度學科能力測驗試務專區查詢成績。今天上午8時30分起，大考中心網站將以簡易型式呈現，以利考生查詢，學生取得成績後，可用於繁星推薦、申請入學、分發入學等3大升學管道。

大考中心表示，考生可至大考中心網站115學年度學科能力測驗試務專區查詢成績，查詢方式分為考生專區查詢與快速查詢。考生專區查詢須由考生準備身分證或居留證號與自行設定的密碼，至網站首頁「學科能力測驗」、「試務專區」、「考生專區」進行登入，點選「成績查詢」即可查閱成績。

快速查詢則須由考生準備應試號碼與身分證或居留證號，至網站首頁「學科能力測驗」、「試務專區」、「成績查詢」，輸入應試號碼與身分證或居留證號，即可查閱成績。

大考中心也指出，為盡可能保持考生查詢成績順暢，2月25日上午8時30分至下午1時，首頁將以簡易型式呈現，屆時僅開放各項考試試務專區供成績查詢。如負載流量降低，即會提早回復首頁運作。