12.1萬人等放榜！學測成績25日公布 上午9時開放網路查詢

115學年度大學入學考試（學測）落下帷幕之後，全台灣12萬名考生與家長進入下一個關鍵時刻，也就是「選填志願」攻防戰。在半導體與AI浪潮席捲全球的當下，剛考完學測的準大學生們，選擇是否僅向「理工」靠攏？

2026-02-22 08:00