12.1萬人等放榜！學測成績25日公布 上午9時開放網路查詢
115學年大學學測已於1月中旬舉行完畢，大考中心將於2月25日公布學測成績、各科5標、級分人數百分比累計表，上午9時起開放網路查詢。
大學入學考試中心舉辦的115學年學科能力測驗於1月17日至19日舉行，約12.1萬人報考，學測包含6考科，考生可自由選考。
大考中心將於2月25日公布115學年學測成績，上午9時起開放網路查詢（https://www.ceec.edu.tw），報名資料有填手機號碼的考生，當天會收到簡訊通知成績；學測成績單將於2月26日寄發，考生如對成績有疑義，可於2月26日到3月4日申請成績複查。
2月25日公布學測成績當天，大考中心也會公布學測各科的頂標、前標、均標、後標、底標等5標成績標準，以及各科級分人數百分比累計表，考生可用學測成績報名大學申請入學管道。
