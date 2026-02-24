學測成績將出爐 大學問網站分析5大AI世代潛力科系
115學年學測成績預計25日公布，大學甄選季即將到來。大學問網站分析5大AI世代的潛力科系，包括財金、都市計畫、農業、新聞大傳、歷史等，都有機會將領域專業與AI結合。
大學問網站今天發布新聞稿，根據過去一年5468萬筆瀏覽數據，找出適合社會組、非理工學生，具備AI（人工智慧）時代潛力的5大領域科系，供高中生選系參考。
大學問網站執行長魏佳卉點出的第一個潛力科系是歷史系，她表示，AI最缺乏的是對人類社會長週期脈絡與因果關係的理解。歷史系訓練的人才，具備的詮釋與梳理能力，能從海量非結構化史料中，為AI演算法注入靈魂與倫理邊界。
新聞大傳也是潛力校系，魏佳卉表示，傳院的戰場已轉向「意圖預測」與「流程自動化」，指揮AI生成多模態內容並設計自動化行銷。在假訊息充斥的環境下，具備專業素養的新聞人更是AI模型的事實查核者。
另外，台灣進入大都更時代，都市計畫科系全國只有8所，在各自區域中扮演重要的人才庫。具備國家證照的都市計畫師，起薪可達新台幣5萬元。
財務金融一直都是熱門校系，在AI時代，財金系學生雖不必撰寫程式，但必須懂如何利用AI分析全球非結構化數據進行風險評估，在瞬息萬變的資本市場中掌握話語權。
面對全球糧食危機與氣候變遷，農經與農藝等科系正轉身成為守護餐桌的關鍵。包括基因育種、智慧農業等，都會運用到AI、物聯網技術。
魏佳卉提醒，考生與家長應打破「資工才是AI」的刻板印象。如果只會寫程式，那只是平庸的打字員；但如果擁有深厚的領域知識，就可作為指揮AI的大腦。
