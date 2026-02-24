學測25日公布成績！參採項目變動多 專家建議填志願「至少回溯4年」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
115學年度大學學測成績將於2月25日寄發。聯合報系資料照
115學年度大學學測成績將於2月25日寄發，也可至大考中心網站「115學年度學科能力測驗」查詢成績，除了可登入「考生專區」查詢外，也可從「成績查詢」快速查詢，輸入「應試號碼」及「身分證（居留證）號」，即可查閱成績。

大考中心將公布五標等參考資料，3月31日公告申請入學第一階段篩選結果，5月14日起各大學進行申請入學第二階段面試。

今年學測參採項目變動較多，台大社會系從篩數B改篩數A，台大醫學系等七醫、牙、中醫系捨英文改參採社會，增加社會科的競爭人數，可能導致「級分人數分布」變動，即使實力堅強，分數也可能從頂標變成前標，導致志願選擇受限。

升學輔導專家劉駿豪認為填志願評估校系門檻時，不應只看單一年度的過關分數，建議至少從108課綱上路後的111至114年的學測資料來評估，才能看出比較穩定的趨勢，因為因應108課綱上路，111年起學測數學科分成數Ａ、數Ｂ，若只看前一年級分容易被誤導。

