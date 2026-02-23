學測成績25日出爐！東吳大學27日開箱博覽會分析落點

快訊

中央社／ 台北23日電
115學年學科能力測驗成績預計25日公布，東吳大學27日將舉辦開箱博覽會，包括落點分析、學系講座、學長姐經驗分享等活動，協助學生選擇最適合自己的志願。

東吳大學今天發布新聞稿指出，東吳大學將於2月27日在城中校區舉辦「2026開箱東吳」博覽會，整合全校6大學院、23個學系，規劃落點分析、學系講座、升學講座、學長姐經驗分享及熱鬧的美食市集，邀請高中生與家長親臨現場。

為緩解考生的選填志願焦慮，東吳大學規劃於「游藝廣場」設置落點分析專區，提供申請入學管道的最新數據與模擬建議；同時舉辦「不是選科系，是選人生：志願填寫的關鍵思維」、「6志願的選填策略」兩場主題講座，由校內師長及領域專家解析升學策略。

東吳大學6大學院、23個學系也會設置互動攤位，並規劃多場深度講座，從法律系的實習法庭展演，到大數據、商管、人文、法、外語及理學院的課程簡介，介紹各系學習進路與未來出路；下午1時則推出「學長姐分享時間」，由學長姐與高中生交流校園生活、社團點滴。

除了提供專業諮詢外，東吳大學提到，現場還設有住宿諮詢、國際交流諮詢、跨領域學習及性向測驗站，協助高中生解析未來4年在東吳的學習地圖；希望透過「開箱東吳博覽會」活動，協助學生在學測成績公布後，做出最適合自己的選擇。

