115學測後…準大學生選系「理工」一面倒？ 大學招生長曝選擇要點

115學年度大學入學考試（學測）落下帷幕之後，全台灣12萬名考生與家長進入下一個關鍵時刻，也就是「選填志願」攻防戰。在半導體與AI浪潮席捲全球的當下，剛考完學測的準大學生們，選擇是否僅向「理工」靠攏？準大學生們的選校策略，是否出現變化？而當學生畢業就職，企業在衡量人才時，真的只看學校名氣嗎？



考生們的「策略性報考」

在學測成績尚未放榜前，許多大學已積極準備在即將展開的春季學期，安排一系列活動讓高中生認識學校與科系。而老牌私立學府的中原大學，招生長紀登元從中觀察到一個顯著趨勢：雖然學測已在108學年度起，由5科必考改為5科選考及「5選4」，但考生為了不讓未來選填校系時受限，仍有愈來愈多人選擇「全考」。

紀登元解釋，這是一種「極大化選擇可能性」的策略，學生會根據成績出爐後的結果，再來判斷自己最有利的去向；而學生在評估學校時，已從單純追逐名次轉向考量「CP值」與「專業賽道」的實力。

「這是一個策略問題，」紀登元分析，例如一名社會組考生可能同時報考數A和數B，假如數A考得不如預期，便會回歸傳統社會組科系；若表現優異，則可能挑戰商管甚至理工領域。這種將選擇「最大化」的心態，反映出18歲準大學生對於未來的高度不確定感。紀登元指出，大約七成的考生其實並不清楚自己未來的路，往往是先決定「一定要念大學」，再進大學「培養興趣」。

人文與AI的融合轉型

面對當前「理工、半導體、AI」爆紅的現狀，紀登元也坦言，近年中原大學相關科系的報考人數往往爆滿，因為許多學生不捨得放棄這條高薪路徑。然而，他強調，「不是每個人都適合理工，也不是每個人都想念理工。」

雖然理工行業的高薪極具吸引力，但學生仍對「適性發展」存在焦慮。為了回應準大學生希望在AI時代保有競爭力、卻未必想念理工的折衷意向，許多大學的人文科系開始推動「華麗轉型」。以理工起家的中原大學為例，校方積極推動「理工與人文並行」，例如在人文與教育學院建置「MetaDisplay教室」，將AI沉浸式投影與人機互動融入課程，讓文科學子具備操作AI工具的意向與基礎，同時保留人類特有的情感敘事與邏輯優勢。

若從企業的角度看，104人力銀行的《大學品牌力》數據也證實了這種「跨域軟實力」的價值。報告指出，企業在衡量人才時，「職務能力」（12.30％）與「未來能力」（11.66％）的權重最高。其中「社會智力」（包含同理心與人際溝通）連續三年蟬聯企業最看重的能力榜首。這顯示準大學生若能展現出結合AI工具與人文溝通的跨域意向，將更符合職場需求。

選校意向：從「看光環」轉向「看 CP 值」

準大學生選校的評價標準也正發生改變。紀登元觀察到，現在的考生不再盲目追求公立學校的傳統光環，而是會深入了解各校特色，衡量「CP 值」與「職場接軌度」，畢業後的就業途徑高度影響準大學生選擇校系時的考量。

這種意向也反映在104的大學品牌力排名中：雖然前十強多為國立大學（成大奪冠、清大亞軍、台大季軍），但中原、輔仁、逢甲、淡江、東海等五大私校在12至16名緊咬頂大，當中排私校第一的中原在「高階領導力」名列前茅，輔仁大學和淡江大學則分別在「學群薪資力」、「國際力」各自拿下全國第二。這種「從哪裡畢業」對薪資與跨境就業可能性的影響，也值得考生參考。

大學端的招生專業化與提早體驗

為了幫助準大學生精準落實其選校意向，減少入學後發現「與想像中不一樣」而導致的休退學風險，教育部與大學端正推動「招生專業化」。紀登元指出，大學的責任是透過精準篩選，找到「適當的學生」，因為選錯系的重考成本對於考生與社會而言都是巨大的浪費。

為此，中原大學等校透過「高教推廣中心」與高中合作，開設行銷企劃、Python基礎等微課程，並舉辦「一日大學生體驗」活動。這些做法旨在讓高中生在18歲這個艱難的決定時刻，能有更多實質體驗作為意向依據，而非僅憑考卷上的分數定終身。畢竟，找到最適合自己興趣取向的科系，才能在大學的學習、以及未來的就業道路上，走得長久。

