大學考招教戰／系所改名追AI熱 細看課程內容再選擇
ＡＩ及半導體產業很夯，今年有不少大學系所更名，強調半導體、ＡＩ、科技等優勢，貼近時代產業需求；公立學校有新設科系，私校則進行相關系所整併。
中央大學法律與政府學系今年新設，第一屆預計招收十七人。校方表示，課程規畫將涵蓋法律、公共政策兩大主軸。
中山大學則將人文暨科技跨領域學士學位學程升格為學士班「人文暨科技跨領域學系」，獲教育部核定卅五個名額。
私立大學著手整頓科系，文化大學將哲學系、史學系整併且更名為「哲學與歷史學系」，政治學系、經濟學系整併並更名為「政治與經濟學系」。大葉大學停招企業管理學系學士班與碩士班、造形藝術學系等；慈濟大學停招東方語文學系學士班與碩士班。
不少大學科系更名，強調半導體、ＡＩ、科技，如中華大學「光電與材料工程學系」更名「光電與半導體工程學系」；慈濟大學「外國語文學系」更名「外語暨新興科技應用學系」，台北市立大學「數學系」則更名為「數據科學與數學系」。
靜宜大學監察人陳振貴建議考生，科系改名多是為招生考量，以貼近時代產業需求，但仍得看科系辦得好不好，細看課程內容再做選擇。此外，學生選系應了解其屬性，有些科系名稱雖有ＡＩ，實際可能設在管理學院而非電資學院。（系列一）
