大學考招教戰／熱門科系 考生申請入學時就要卡位

前言：一一五學年大學學測一月中旬落幕，農曆年後繁星推薦、申請入學等主要升大學管道陸續開跑，本報春節一連六天推出「大學考招教戰系列」，解析今年升學趨勢。

升大學三大管道包括繁星推薦、申請入學及分發入學，近年受少子化影響，大學多傾向提前於申請入學階段招生，頂尖大學申請入學名額多突破五成，分發入學僅三成左右。根據今年大學繁星推薦、申請入學簡章，繁星推薦提供約一點五萬個名額，近十一年新低；申請入學提供約五萬個名額，近十二年新低。

大學甄選會指出，一一五學年繁星推薦計六十四所大學校院、一六六四個學系組參加；六十四所大學院校、二二○六個學系組參與申請入學，申請入學名額包含師資培育公費生卅名、重點科別培育公費醫師制度計畫醫學系公費生四十八名，以及青年教育與就業儲蓄帳戶方案「青年儲蓄帳戶組」學生一○九名。

台大教務處統計，今年日間部學士班提供三四九一個名額，申請入學仍為最大宗管道，提供一七八八個名額占整體名額達五成二；其次為分發入學一一九七個名額、約三成二；繁星推薦則有四三四個、約一成二，其他管道如特殊選才、運動績優等亦分配少數名額。

台大註冊組組長李宏森表示，三大招生管道名額比率與一一四學年差不多，近年稍微提升申請入學名額比率，因申請入學能先招到理想學生，鼓勵學生多把握。

陽明交大一一五學年由教育部核給日間部學士班一八○一個名額，申請入學達一○三九個，比率高達五成七；其次為分發入學三九六個、約兩成一；繁星推薦則有二七三個名額、約一成五。

陽明交大教務長陳永昇說，資工系有資安學研人才外加計畫名額八名，加上原有一七五個核定名額，可招一八三人；其他熱門科系如電機系招二二九人、醫學系一二○人、牙醫系卅八人，半導體工程學系固態電子組招四十人。

成大一一五年招生總名額二六六三個，申請入學一二二一個占四成五；分發入學一○三七個，占三成八；繁星推薦四○五個名額約一成五。教務長沈聖智表示，受惠教育部核給半導體、ＡＩ、資通訊領域擴充名額，電機、資訊等系名額略增，電機系可招一五五人、資工系一一一人、化工系一四一人、機械工程系一七○人。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉指出，綜觀今年各管道名額，若學生想選系、且鎖定熱門科系，建議申請入學階段就要卡位，因分發名額偏少，熱門科系在高競爭下申請入學可能無缺額，不一定會回流至分發；若以選校為主、對科系要求放其次者，分科測驗都會有「紅利」，冷門科系回流名額多，若考生能撐到分發入學，機會將大增。