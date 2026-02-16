快訊

天公、地基主、祖先怎麼拜？除夕到元宵祭拜時間、流程、對象 一文掌握重點

大學考招教戰／熱門科系 考生申請入學時就要卡位

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

前言：一一五學年大學學測一月中旬落幕，農曆年後繁星推薦、申請入學等主要升大學管道陸續開跑，本報春節一連六天推出「大學考招教戰系列」，解析今年升學趨勢。

升大學三大管道包括繁星推薦、申請入學及分發入學，近年受少子化影響，大學多傾向提前於申請入學階段招生，頂尖大學申請入學名額多突破五成，分發入學僅三成左右。根據今年大學繁星推薦、申請入學簡章，繁星推薦提供約一點五萬個名額，近十一年新低；申請入學提供約五萬個名額，近十二年新低。

大學甄選會指出，一一五學年繁星推薦計六十四所大學校院、一六六四個學系組參加；六十四所大學院校、二二○六個學系組參與申請入學，申請入學名額包含師資培育公費生卅名、重點科別培育公費醫師制度計畫醫學系公費生四十八名，以及青年教育與就業儲蓄帳戶方案「青年儲蓄帳戶組」學生一○九名。

台大教務處統計，今年日間部學士班提供三四九一個名額，申請入學仍為最大宗管道，提供一七八八個名額占整體名額達五成二；其次為分發入學一一九七個名額、約三成二；繁星推薦則有四三四個、約一成二，其他管道如特殊選才、運動績優等亦分配少數名額。

台大註冊組組長李宏森表示，三大招生管道名額比率與一一四學年差不多，近年稍微提升申請入學名額比率，因申請入學能先招到理想學生，鼓勵學生多把握。

陽明交大一一五學年由教育部核給日間部學士班一八○一個名額，申請入學達一○三九個，比率高達五成七；其次為分發入學三九六個、約兩成一；繁星推薦則有二七三個名額、約一成五。

陽明交大教務長陳永昇說，資工系有資安學研人才外加計畫名額八名，加上原有一七五個核定名額，可招一八三人；其他熱門科系如電機系招二二九人、醫學系一二○人、牙醫系卅八人，半導體工程學系固態電子組招四十人。

成大一一五年招生總名額二六六三個，申請入學一二二一個占四成五；分發入學一○三七個，占三成八；繁星推薦四○五個名額約一成五。教務長沈聖智表示，受惠教育部核給半導體、ＡＩ、資通訊領域擴充名額，電機、資訊等系名額略增，電機系可招一五五人、資工系一一一人、化工系一四一人、機械工程系一七○人。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉指出，綜觀今年各管道名額，若學生想選系、且鎖定熱門科系，建議申請入學階段就要卡位，因分發名額偏少，熱門科系在高競爭下申請入學可能無缺額，不一定會回流至分發；若以選校為主、對科系要求放其次者，分科測驗都會有「紅利」，冷門科系回流名額多，若考生能撐到分發入學，機會將大增。

教育 大學考招

延伸閱讀

頂大文組碩班沒人讀？教授見3人報考「僅1人應試」嘆該提早退休 網揭殘酷真相

四技二專特殊選才今放榜 分發錄取率61.2%

影／台中廍子國中動土 盧秀燕任內建11校舒緩人口壓力

「我有填嗎？」他錄取物理系懷疑是父偷改志願 入學後刻板印象大逆轉

相關新聞

大學考招教戰／系所改名追AI熱 細看課程內容再選擇

ＡＩ及半導體產業很夯，今年有不少大學系所更名，強調半導體、ＡＩ、科技等優勢，貼近時代產業需求；公立學校有新設科系，私校則...

大學考招教戰／熱門科系 考生申請入學時就要卡位

前言：一一五學年大學學測一月中旬落幕，農曆年後繁星推薦、申請入學等主要升大學管道陸續開跑，本報春節一連六天推出「大學考招...

學測塗鴉扣分暴增78% 網友分享親身慘痛經驗

「隨筆畫個圖，竟然被扣分」大考中心考試委員會10日召開會議，盤點今年學測違規狀況，發現考生「創意發揮」的情形明顯增加。統...

學測英文翻譯機發出聲響該科不予計分 吉祥物「猿氣小子」放桌上扣2級分

大考中心考試委員會今舉行115學年學測考生違規審議。經考區提報違反試場規定則有562件，零星特殊違規樣態，今由大考中心考...

學測逾時「堅持入場」遭取消資格 證件遺失隨身帶手機求救扣4級分

大考中心考試委員會今舉行115學年學測考生違規審議。經考區提報違反試場規定則有562件，較去年660件減少，零星特殊違規...

學測閱卷提報931件違規 考生用化學結構式、座標畫笑臉都被扣一級分

大考中心考試委員會今天舉行115學年學測考生違規審議，大考中心統計今年閱卷組提報的考生違反答題卷作答規定達931件，其中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。