大學考招教戰／普高生選讀科大？專家：契合度比實作經驗重要

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導
學測示意圖。圖／聯合報系資料照片
學測示意圖。圖／聯合報系資料照片

普高生沒有實作經驗選讀科技大學，會不會適應不良？補教與升學輔導老師指出，關鍵不在學校體系，而在學生的志向與科系屬性是否契合。

47雲端輔導室老師黃仕親指出，ＡＩ浪潮帶來職場結構的轉變，黃仁勳等多位科技產業領袖已提醒，單一白領工作未來風險提高，相對而言，具備實作與專業技術能力的人才需求持續攀升，這也讓部分家長與學生，在選填志願時多了戰略層面的思考，可能讓競爭提高。

但部分普高生擔心自己缺乏實作經驗，是否能適應科大課程，黃仕親認為不必過度焦慮。科大端理解普通高中生的背景差異，在審查學習歷程時，更看重學生是否展現出「適合該科系」的學習動機、人格特質與探索歷程，而非是否已有完整技術訓練。

此外，四技申請入學採取梯次遞補制，放榜後，學生可能同時取得一般大學與科大的錄取資格，仍有一到兩天的緩衝期可審慎思考，依興趣與未來規畫再做最終選擇。

台北市育成高中輔導主任黃虹薰指出，她透過多位科大教師與就讀科大的普高畢業生，了解到不少普高生初期感覺高職生在專業操作上較為熟悉，但這並非決定性差距。因為普高生在國文、英文、數學等基礎學科理解上具備優勢，很快就能弭平實作落差，甚至到後期，部分普高生結合原有學科基礎，表現還超越原先就讀高職體系的同儕。

但得勝者文教老師江青釗提醒，選讀科大仍需思考自己的程度，如設計、建築等高度技術導向科系，高職生往往已接受多年繪圖、設計實作等完整訓練，普高生若選讀，大一可能面臨不小壓力。「實作落差或許能靠努力補強，但不一定短時間就能追上，必須審慎評估自身適應力。」

黃虹薰表示，選填志願時不必只從「分數到了沒」來判斷，應誠實評估自己學習風格、耐心與動機。在多元入學的制度下，走對適合自己的路，比走大家都走的路更重要。

大學考招教戰／志願選填一魚兩吃 普高生瞄向科大

大學學測成績出爐後，許多普通高中學生與家長開始思考志願選填。普高生學測成績可以一魚兩吃，除一般大學繁星推薦、申請入學，也...

大學考招教戰／選填志願 查校系門檻至少回溯4年

學測一月中結束後，大考中心預計二月廿五日公布成績。升學輔導專家建議，申請入學選填志願前應了解校系參採趨勢與篩選規則，掌握...

大學考招教戰／申請熱門科系 留意二階是否撞期

大學申請入學分成兩階段，通過第一階段學測成績篩選之後還有第二階段指定項目甄試。升學輔導老師指出，許多科系錄取關鍵是能否撐...

採一科校系變多 能考不代表好上

根據大學甄選會資料顯示，一一五學年大學申請入學管道招生校系以參採學測三科最多，有七七三個校系，占三成五，但一八九校系只採...

大學考招教戰／高端擠壓 熱門系改變參採 重塑人才

一一五年大學申請入學參採科目，台大社會系從篩數B改篩數A，台大醫學系等七醫、牙、中醫系捨英文改參採社會。高中校長認為，頂...

