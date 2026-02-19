大學考招教戰／志願選填一魚兩吃 普高生瞄向科大

大學學測成績出爐後，許多普通高中學生與家長開始思考志願選填。普高生學測成績可以一魚兩吃，除一般大學繁星推薦、申請入學，也可用學測成績以四技申請管道上大科技大學，科大包括半導體、電資學系、藥學、獸醫、設計等科系，相當受青睞。

47雲端輔導室老師黃仕親指出，四技申請入學是專為普通高中生設計的升學管道，申請流程與一般大學申請入學高度重疊，同樣以學測成績與學習歷程為核心，很多科系甚至不需面試。一般大學申請入學最多可填六個校系，四技申請同樣可填六個，等於最多可選填十二個志願，且兩個管道互不排擠。由於多數科大限制「一校一系」，不少學生因此卻步，但從錄取數據來看，分數門檻未必如想像中高，對願意嘗試的學生來說是機會。

台北市育成高中輔導主任黃虹薰表示，國立大學名額有限，不少學生將國立科大視為目標，以資工、電機、工程、半導體相關科系最受矚目；其次是設計領域，如視覺傳達、多媒體、商業設計等；此外，具完整體系的醫護、健康照護相關科大，也因應高齡化趨勢，逐漸成為家長與學生關注的選項。

得勝者文教老師江青釗認為，專業性高、目標明確的科系，適合納入科大選項。以藥學為例，若評估無法進入台大、中國醫藥大學、高醫或陽明交大藥學系，可考慮科大體系如嘉南藥學、大仁藥學系，最終目標同樣是藥師，且科大名額相對充足。

獸醫系也是類似情況。江青釗說，若學生分數無法進入台大或中興大學、嘉大獸醫系，也可考慮屏東科技大學獸醫系，作為替代方案。

在電機領域，選擇更顯多元。江青釗表示，台科大與北科大電機系，整體實力不輸傳統「中字輩」大學，加上位於都會核心、交通便利，也是不少學生優先選擇。

「如果孩子本身對實務學習有高度興趣，相較純學術導向的大學，科大可能更適合。」黃虹薰指出，不少科大大一開始安排實驗、專題課程，甚至提早接軌實習制度，讓學生在學期間就能理解產業樣貌。

黃虹薰說，若學生對護理、工程、半導體、資訊相關領域已有清楚認識，選擇科大往往能更直接對應未來就業方向。近年不少科技大學也積極發展「學碩一貫」、「五年一貫」等銜接學程，學生即使就讀科大，未來仍可一路銜接碩士、博士，並非外界刻板印象中的「只能就業、不能深造」。