學測塗鴉扣分暴增78% 網友分享親身慘痛經驗

「隨筆畫個圖，竟然被扣分」大考中心考試委員會10日召開會議，盤點今年學測違規狀況，發現考生「創意發揮」的情形明顯增加。統計顯示，在作答區書寫「與答案無關文字或符號」的件數高達924件，比去年暴增78%。其中不乏在化學式旁畫笑臉等表情符號，雖然童趣十足，但仍依規定被扣減一級分。

相關消息曝光後，迅速在社群平台引發討論。近期討論度極高的社群平台 Pei Pei （配配）學測版上，就有考生發文表示「只是隨手塗鴉，竟然被扣分」，引起不少網友共鳴。有人分享，「曾有同學在作文最後畫上一個笑臉，並寫下『感謝閱卷老師辛苦了』，最後還是被認定違規扣分」；也有網友直言「考卷不是你現階段展現藝術才華的畫布，是通往未來的門票」，甚至有人打趣的說，「笑了~這大概是你人生中最貴的一幅畫了! 藝術無價，但在學測考卷上...」。

學測成績將於2月25日公布。今年學測報名人數為12萬1535人。大考中心指出，今年試場違規案件共有931件，相較去年的529件增加402件，增幅高達76%。其中有924件是考生在作答區書寫與答案無關的內容，比起去年的518件，大幅增加406件，增幅達78%。對此，1111 人力銀行學生職涯顧問陳坤平提醒，依大考規定，若在作答區書寫與答案無關的文字或符號，確實會被扣分，呼籲考生作答時務必留意細節，避免因無心之舉影響成績。

另外，針對不少學生關心，學測成績放榜前的寒假期間還能做哪些準備，陳坤平表示，從現在到學測放榜前，有兩項重點務必要把握時間完成。首先，應先盤點各校系的招生需求，同步整理學習歷程檔案，並下載「115 年校系分則」，逐一確認各科系書審資料所需項目，以及希望學生展現的能力與特質。其次，則是依照校系需求，補強或調整學習歷程內容。

陳坤平指出，不少學生在比對後會發現，既有檔案中可能少了幾塊關鍵「拼圖」，因此需要補做新的內容，甚至重新整理或重製學習歷程，讓資料更貼近科系期待。他也提醒，寒假是相對完整的準備空檔，現在開始仍來得及；若等到放榜後又逢開學，一邊兼顧課業、一邊準備書審，反而容易增加心理壓力。