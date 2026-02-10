學測英文翻譯機發出聲響該科不予計分 吉祥物放桌上扣2級分

大考中心考試委員會今舉行115學年學測考生違規審議。經考區提報違反試場規定則有562件，零星特殊違規樣態，今由大考中心考試委員討論。一名考生於英文科時將翻譯機放在大腿下，並發出兩句英文，委員認定翻譯機已發出聲音，又置於能使用的位置上，最終認定危害考試公平性，依規定該科「不予計分」。

大考中心考試委員今審議違規樣態，一名考生於英文科時放在大腿下的翻譯機發出兩句英文，考生表示「壓到」但未使用。大考中心說，經考區回報，沒有看到翻譯機畫面，當下也未看到考生在操作翻譯機，只是聽到發出兩句英文，因此考區建議扣減該節成績2級分，考試服務處則建議扣減3級分，並送委員會討論。

另英文科也有考生隨身攜帶「全能拍照翻譯筆」，並自口袋掉落，由監試人員拾起後保管，但螢幕顯示為關機狀態。

委員鄭中平說，該生把翻譯機置於大腿下，但該科是考英文，無論使用手機或翻譯機，「目的應該都相當明顯。」已明顯破壞考試公平性。

委員郭佳音則表示，兩案例最大差異在於是否關機，關機可能是應試時忘記將取出，加上一個是在口袋內、另一案是放在大腿下，且該生是於英文科攜帶翻譯機，就可能涉及舞弊，認為可思考翻譯機一案，應加重扣分或不予計分。

大考中心主任張新仁則說，應根據考科加以評估，看考生攜帶的物品是否有利於該科作答，該案是攜帶翻譯機應考時又發出聲音，評估就為了方便操作閱覽。學生認為沒有使用，「我們認為還是要看行為本身。」建議不予計分。

考生因攜帶翻譯機，最終由委員認定已危害考試公平性，該科不予計分；翻譯筆掉落的學生，則為扣減該節成績2級分。

另外，也有考生於數A考試時攜帶約15公分玩偶並放置桌上，經了解為樂天棒球隊吉祥物猿氣小子。但視為攜帶非應試需要物品，後由監試人員移至置物區，但依規定被該科被扣減2級分。