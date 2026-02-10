快訊

麥當勞買一送一！滿額送大薯、早餐單點贈薯餅 歡樂送限定優惠還有6天

國一斗南驚悚連環撞釀一死一傷 男子下車查看竟成最後一步

國1南下楠梓段聯結車、小貨車、小客車連環撞 「紫爆」回堵約11公里

學測英文翻譯機發出聲響該科不予計分 吉祥物放桌上扣2級分

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大考中心考試委員會今舉行115學年學測考生違規審議。記者許維寧／攝影
大考中心考試委員會今舉行115學年學測考生違規審議。記者許維寧／攝影

大考中心考試委員會今舉行115學年學測考生違規審議。經考區提報違反試場規定則有562件，零星特殊違規樣態，今由大考中心考試委員討論。一名考生於英文科時將翻譯機放在大腿下，並發出兩句英文，委員認定翻譯機已發出聲音，又置於能使用的位置上，最終認定危害考試公平性，依規定該科「不予計分」。

大考中心考試委員今審議違規樣態，一名考生於英文科時放在大腿下的翻譯機發出兩句英文，考生表示「壓到」但未使用。大考中心說，經考區回報，沒有看到翻譯機畫面，當下也未看到考生在操作翻譯機，只是聽到發出兩句英文，因此考區建議扣減該節成績2級分，考試服務處則建議扣減3級分，並送委員會討論。

另英文科也有考生隨身攜帶「全能拍照翻譯筆」，並自口袋掉落，由監試人員拾起後保管，但螢幕顯示為關機狀態。

委員鄭中平說，該生把翻譯機置於大腿下，但該科是考英文，無論使用手機或翻譯機，「目的應該都相當明顯。」已明顯破壞考試公平性。

委員郭佳音則表示，兩案例最大差異在於是否關機，關機可能是應試時忘記將取出，加上一個是在口袋內、另一案是放在大腿下，且該生是於英文科攜帶翻譯機，就可能涉及舞弊，認為可思考翻譯機一案，應加重扣分或不予計分。

大考中心主任張新仁則說，應根據考科加以評估，看考生攜帶的物品是否有利於該科作答，該案是攜帶翻譯機應考時又發出聲音，評估就為了方便操作閱覽。學生認為沒有使用，「我們認為還是要看行為本身。」建議不予計分。

考生因攜帶翻譯機，最終由委員認定已危害考試公平性，該科不予計分；翻譯筆掉落的學生，則為扣減該節成績2級分。

另外，也有考生於數A考試時攜帶約15公分玩偶並放置桌上，經了解為樂天棒球隊吉祥物猿氣小子。但視為攜帶非應試需要物品，後由監試人員移至置物區，但依規定被該科被扣減2級分。

英文科 學測 使用手機
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

學測逾時「堅持入場」遭取消資格 證件遺失隨身帶手機求救扣4級分

學測閱卷提報931件違規 考生用化學結構式、座標畫笑臉都被扣一級分

115學測成績2月25日放榜…兒想重考 家長喊「浪費時間」反被勸：不是壞事

學測結束考多益有好處！高三生寒假衝刺聽力憂閱讀退步 網：看長短目標

相關新聞

學測逾時「堅持入場」遭取消資格 證件遺失隨身帶手機求救扣4級分

大考中心考試委員會今舉行115學年學測考生違規審議。經考區提報違反試場規定則有562件，較去年660件減少，零星特殊違規...

學測閱卷提報931件違規 考生用化學結構式、座標畫笑臉都被扣一級分

大考中心考試委員會今天舉行115學年學測考生違規審議，大考中心統計今年閱卷組提報的考生違反答題卷作答規定達931件，其中...

助攻12萬考生篩出高含金量志願 「PeiPei配配社群」免費教戰

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳上月底訪台，他明確指出，台灣不僅是全球最關鍵的半導體與硬體供應鏈重鎮，同時也具備高度密集...

學測英文翻譯機發出聲響該科不予計分 吉祥物放桌上扣2級分

大考中心考試委員會今舉行115學年學測考生違規審議。經考區提報違反試場規定則有562件，零星特殊違規樣態，今由大考中心考...

115學測成績2月25日放榜…兒想重考 家長喊「浪費時間」反被勸：不是壞事

115年大學學測已落幕，將於2026年2月25日公布成績，有些焦慮的孩子可能已經對過解答，大概知道自己的結果，也有人順其自然，覺得正式成績還沒出來前就不要多想。

AI發展推動複合型競爭力 大學問網站：大學選系跨領域科系受青睞

115學測甫落幕，農曆年後升學季正式開跑，升學輔導平台大學問網站根據GA4大數據，分析2026年百大熱門科系，因應近年人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。