學測逾時「堅持入場」遭取消資格 證件遺失隨身帶手機求救扣4級分

大考中心考試委員會今舉行115學年學測考生違規審議。經考區提報違反試場規定則有562件，較去年660件減少，零星特殊違規樣態，今由大考中心考試委員討論。今年一名考生考試時未持應試有效證件，後續卻從口袋拿出手機撥給家長，一次觸犯2項違規遭扣4級分；另有考生逾時仍堅持入場，經討論後取消其本次考試資格。

大考中心說，一名考生學測首日考完數Ａ，將身分證放在考場抽屜內便返家，第二天考英文科時發現身份證已遺失，於證件查驗時向監試人員反應，監試人員即建議考生立即聯繫家長。考生經監試人員核准後走至走廊，卻從「口袋」拿出手機撥電話，違反隨身攜帶不可攜帶物品入座，而該生因手機未繳費無法撥通，因此當下也未能聯繫到家長；考生改出示健保卡，但健保卡上無照片，亦不算應試有效證件。

大考中心表示，該生於學測第三天考數Ｂ時由家長報案，並於該節考試尚未結束時送達報案證明，代表該生數Ｂ、社會均能出示報案證明，但英文、國寫、國綜均無有效證件。

後由考試委員審議，認為該生英文科因未攜帶應試有效證件、攜帶不可攜帶物品入座，加計扣4級分； 國綜、國寫則因未攜帶應試有效證件個別均扣一級分；數Ｂ、社會則比照往例，考生已持有報案證明，因此不扣分。

大考中心也說明，另一名考生於英文科考試時超過入場時間，監試人員當下即告知學生逾時已不得入場，但考生表示手錶顯示仍未逾時、堅持入場。監試人員為維護考場秩序讓該生入場，但後續告知學生此舉是強行入場違反考試規定。該案考區、考試服務處均建議依規定「取消其考試資格」。

張新仁談到，考生當下有一些情緒，因此監試人員也很為難，雖讓其入座考試，但已於事後告知考生將依考試規定提報違規。考試委員王泓仁則建議，強行入場樣態規範應可更完善，否則考生能主張，經爭取後監試人員仍同意讓其入場作答。該案後續經考試委員同意，取消學生考試資格。

另外，也有考生檢舉鄰座考試時使用手機，經監試人員檢查，發現考生確實隨身攜帶未關機手機，後由委員決議，扣減該生該考科三級分。但張新仁也說，監試人員應建議考生於考試結束後留下檢查手機內容，若手機內容與考試有關則屬作弊。

今年也有考生於考試時點眼藥水，但考試委員認定眼藥水屬於隨身物品目前「無罰則」，不予扣分。張新仁也說，大考中心後續將針對需防範的樣態加以討論，給予監試人員依循規範，也會考慮116學年簡章是否增列規範眼藥水。