學測閱卷提報931件違規 考生用化學結構式、座標畫笑臉都被扣一級分

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
有考生今年於答題卷上用化學結構式、座標圖畫笑臉，依規定將扣減該考科一級分。記者許維寧／攝影
大考中心考試委員會今天舉行115學年學測考生違規審議，大考中心統計今年閱卷組提報的考生違反答題卷作答規定達931件，其中主要樣態、924件為「於作答區書寫與答案無關的文字或符號」，有考生今年於答題卷上用化學結構式、座標圖畫笑臉，依規定將扣減該考科一級分。

115學年學測報名人數約12萬人，大考中心統計，今年閱卷組提報的考生違反答題卷作答規定達931件，較去年529件略增。今年非選題計16題群，由1052名委員進行螢幕閱卷。

大考中心說明，今年經閱卷組提報的違規，有7件為考生在簽名欄位外書寫姓名或顯示自己的身分，7件均有查核應試考生真實姓名，發現均與姓名一致，依規定扣減該節成績一級分。又今年閱卷組提出的主要違規樣態為在答題區書寫與答案無關的文字或符號，主要都為考生在答題卷上畫圖。

大考中心主任張新仁表示，大考中心不在意考生「畫什麼」，主要是樣態均違規違規。考試重點是要把握時間、發揮思辨能力，推論出最有可能的答案，建議考生要把主要時間用於作答。924件均獲得現場委員一致通過，依照規定扣減該節考試一級分。

另外，經考區提報違反試場規定則有562件，則較去年660年減少，其中未攜帶應試有效證件為252件、約44.8%；應試時行動電話未完全關機、攜帶不可攜帶入座的物品發出聲響等則有145件、約25.8%。

張新仁也說，今年學測將於2月25日正式公布成績與相關統計資料，並於2月26日正式寄發學測成績單，集體報名的考生會寄到集體報名單位轉交，個人報名的考生，則會直接寄發到考生的通訊地址。

有考生今年於答題卷上用化學結構式、座標圖畫笑臉，依規定將扣減該考科一級分。記者許維寧／攝影
學測
