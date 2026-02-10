助攻12萬考生篩出高含金量志願 「PeiPei配配社群」免費教戰

快訊

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
大學學測考完後，學科能力測驗成績將於2月25日公布。圖／本報資料照片
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳上月底訪台，他明確指出，台灣不僅是全球最關鍵的半導體與硬體供應鏈重鎮，同時也具備高度密集的工程與研發能量，未來隨著AI需求持續爆發，勢必需要更多優秀工程師與專業人才投入，也讓各界再度聚焦理工人才的薪水天花板有多高？

115年大學學科能力測驗成績將於2月25日公布，距離放榜不到1個月，1111人力銀行發言人曾仲葳提醒，考生不妨為「大學申請入學」起跑暖身，善用這段空檔熟悉各校系篩選規則，提早進行落點分析與志願規劃，才能出奇致勝拿下心中第一志願，而108課綱實施後，高中分組制度大幅改變，從傳統一、二、三類組，轉為以「班群」劃分，預料考生搶填資訊學群、工程學群、數理化學群熱潮未褪，職涯含金量高。

曾仲葳表示，少子化現象已是不得不正視的國安危機，高中畢業生人數逐年減少，大學招生競爭加劇，學測填志願時，校系為確保招生名額，篩選標準與採計方式更趨多元與彈性。對考生而言，錄取機會相對提升，但志願選填更需精準掌握各校系規則，善用制度差異，才能提高申請成功率。1111人力銀行即日起推出「Pei Pei （配配）社群討論區」，全力助攻12萬1535名考生精準落點，提供免費升學輔導工具，包括「學測落點分析」、「AI小精靈」、「2026升大學指南」、「影音備審專區」，整合大數據資源。

1111人力銀行運用歷年大數據交叉比對，協助學生快速篩選最適合之志願清單，由AI小精靈提供24小時智慧諮詢，解答學生關於科系選擇、未來職涯發展之疑惑。還有全台各大學校長第一線的觀察與建議，企業最愛大學調查排行，以及精選頂尖校系學長姐實戰心得，透過影音分享二階面試與備審資料之成功要訣，提供最即時實用的高中升學資訊。

曾仲葳指出從1111資料庫數據看出，排名前四大高薪職務依序為：類比IC設計工程師平均月薪98,100元、韌體工程師平均月薪95,700元、數位IC設計工程師平均月薪93,300元、演算法開發工程師平均月薪81,700元，又與主計總處日前公布的2025年11月最新的經常性薪資平均數4萬8139元相較，確實存在明顯差距，更進一步證實了選對學系贏在起跑點。

