快訊

美最高法院判川普關稅違法 川普：恥辱

美最高法院裁定川普關稅無效 美媒：重創川普

美最高法院判決 川普對等關稅違法

聽新聞
0:00 / 0:00

大學考招教戰／面試技巧 甄試勿搶話 說故事拿高分

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
大學申請入學面試問題百百種，很難準確「猜題」。專家胡天爵將其分為八大類，考生只要明白八種類型題目提問的原因、考官關心的核心價值，便能見招拆招、找到最適合的答案。圖／聯合報系資料照片
大學申請入學面試問題百百種，很難準確「猜題」。專家胡天爵將其分為八大類，考生只要明白八種類型題目提問的原因、考官關心的核心價值，便能見招拆招、找到最適合的答案。圖／聯合報系資料照片

不少大學科系申請入學第二階段指定項目甄試需要面試或口試，不妨趁著新年假期好好準備。得勝者文教升學輔導專家胡天爵表示，首要任務在於徹底收集包括甄試學系的資訊。包括校系史及簡介、學術風氣與走向、學校特色、課程大綱、師資陣容與表現、傑出校友、學系學報、系刊或是相關領域的期刊及學系的主流教授的研究領域等，可上入口網站利用搜尋網頁查詢。

如果就讀學校有學長姐經驗談，以近兩年較有參考價值。胡天爵分析，一般大學系主任三或四年輪換，面試內容會因系主任主導而有改變。面試、筆試題目都會更新，但因教授們接觸的領域相同，想到的問題也可能很近似。建議考古題不要只看同一校系，因考古題只提供趨勢。

此外還必須準備相關時事。胡天爵指出，通常與學術專業相關時事是教授最愛問的問題，考生可到圖書館翻閱近一個月的報紙。除注意大標題，還要多看「深度報導」或「評論文章」，看完之後多角度思考觀點。考生可於面試前一周開始準備服儀及修剪頭髮，建議以清爽合適髮型為佳。

胡天爵建議女生穿淺色襯衫、深色長褲或長裙，皮鞋。 男生則是淺色襯衫、深色西裝褲與皮鞋，而體育系及理工科系可穿球鞋。

進入面試考場，考生遵循原則是「自然有禮貌」。胡天爵建議，開門進入前先敲門，進入考場後先點頭打招呼，如有資料呈送，須在面試前，以雙手呈送並說出資料內容，資料內容面向老師，加上一句「請老師指導」。回座後坐姿要端正，眼神自然正視老師。一定等面試老師開口提問，再開始回答。

面試教授說話或提問時，考生務必專注傾聽每一句。胡天爵說，考生千萬不要搶話，待老師全部說完後，停頓思索一秒後再回答，忌插嘴、搶話、顛三倒四，更不可爭辯嗆聲。「說故事」是拿高分祕訣，他建議考生多以說故事方式回答問題，並把握「以該系為未來最愛」的原則回答。若不知如何回答，誠實告知「這部份了解不多」，但要表現出高度學習興趣。如果屬於多對多團體面試或小組討論，千萬不能以言語攻擊其他面試者。

申請入學 大學考招 公民時事題

延伸閱讀

雲林斗六年前最後一場徵才 500多職缺最高薪資上看7萬

全台最暖封館16年不缺席 她謝這品牌陪「她」翻轉人生

他怨面試科技廠「股票漲卻給低薪」 反遭一堆人吐槽：怎不當股東？

年終獎金少7萬！她怒批公司算法是「陷阱」 網嘆：面試就要問

相關新聞

大學考招教戰／備審不實 大學畢業 可追回學位證書

大學學測成績二月廿五日公布，想要透過申請入學上大學考生，可利用這段時間整理包括學習歷程檔案等備審資料。去年考招季發生「最...

大學考招教戰／學檔多元表現、自述 須簡潔有亮點

高中學習歷程檔案上路超過六年，無論大學端審查或是高中端製作內容，都已累積一定經驗。學生團體EdYouth連續四年發布一○...

大學考招教戰／面試技巧 甄試勿搶話 說故事拿高分

不少大學科系申請入學第二階段指定項目甄試需要面試或口試，不妨趁著新年假期好好準備。得勝者文教升學輔導專家胡天爵表示，首要...

鑽研8類題目 自我介紹必考

大學申請入學面試問題百百種，得勝者文教升學輔導專家胡天爵說，很難準確猜題。他分為八大類，只要明白八種類型題目提問的原因、...

大學考招教戰／志願選填一魚兩吃 普高生瞄向科大

大學學測成績出爐後，許多普通高中學生與家長開始思考志願選填。普高生學測成績可以一魚兩吃，除一般大學繁星推薦、申請入學，也...

大學考招教戰／普高生選讀科大？專家：契合度比實作經驗重要

普高生沒有實作經驗選讀科技大學，會不會適應不良？補教與升學輔導老師指出，關鍵不在學校體系，而在學生的志向與科系屬性是否契...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。