大學考招教戰／面試技巧 甄試勿搶話 說故事拿高分

不少大學科系申請入學第二階段指定項目甄試需要面試或口試，不妨趁著新年假期好好準備。得勝者文教升學輔導專家胡天爵表示，首要任務在於徹底收集包括甄試學系的資訊。包括校系史及簡介、學術風氣與走向、學校特色、課程大綱、師資陣容與表現、傑出校友、學系學報、系刊或是相關領域的期刊及學系的主流教授的研究領域等，可上入口網站利用搜尋網頁查詢。

如果就讀學校有學長姐經驗談，以近兩年較有參考價值。胡天爵分析，一般大學系主任三或四年輪換，面試內容會因系主任主導而有改變。面試、筆試題目都會更新，但因教授們接觸的領域相同，想到的問題也可能很近似。建議考古題不要只看同一校系，因考古題只提供趨勢。

此外還必須準備相關時事。胡天爵指出，通常與學術專業相關時事是教授最愛問的問題，考生可到圖書館翻閱近一個月的報紙。除注意大標題，還要多看「深度報導」或「評論文章」，看完之後多角度思考觀點。考生可於面試前一周開始準備服儀及修剪頭髮，建議以清爽合適髮型為佳。

胡天爵建議女生穿淺色襯衫、深色長褲或長裙，皮鞋。 男生則是淺色襯衫、深色西裝褲與皮鞋，而體育系及理工科系可穿球鞋。

進入面試考場，考生遵循原則是「自然有禮貌」。胡天爵建議，開門進入前先敲門，進入考場後先點頭打招呼，如有資料呈送，須在面試前，以雙手呈送並說出資料內容，資料內容面向老師，加上一句「請老師指導」。回座後坐姿要端正，眼神自然正視老師。一定等面試老師開口提問，再開始回答。

面試教授說話或提問時，考生務必專注傾聽每一句。胡天爵說，考生千萬不要搶話，待老師全部說完後，停頓思索一秒後再回答，忌插嘴、搶話、顛三倒四，更不可爭辯嗆聲。「說故事」是拿高分祕訣，他建議考生多以說故事方式回答問題，並把握「以該系為未來最愛」的原則回答。若不知如何回答，誠實告知「這部份了解不多」，但要表現出高度學習興趣。如果屬於多對多團體面試或小組討論，千萬不能以言語攻擊其他面試者。