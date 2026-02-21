快訊

鑽研8類題目 自我介紹必考

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導

大學申請入學面試問題百百種，得勝者文教升學輔導專家胡天爵說，很難準確猜題。他分為八大類，只要明白八種類型題目提問的原因、考官關心的核心價值，便能見招拆招、找到最適合的答案。即使面對全然陌生的題目，只要知道脈絡、精準回答，便能讓考官印象深刻、順利過關。

第一類問題「自我介紹」可說是必考題，考官會請考生用一分鐘或二分鐘自我介紹，甚至要求用英文自我介紹。可能會請考生自我介紹求學過程興趣專長、敘述高中參加社團經驗等。應答訣竅是依自傳言簡意賅說出特別處，並能主導之後問題。

第二類是「檢驗資料」，可能會問考生備審資料如何完成，以及對大學生活規畫、未來職涯等。考生最好在面試前詳讀並熟記自己的備審資料。

第三類是「校系認同」，問題如：說說看你對本系或本校了解。胡天爵說，應答關鍵是了解申請校系與其他校系不同，多舉實例說明自己早對該領域有「興趣」也有「能力」就讀，具體表達進入校系是心中第一志願，但切記不可批評其他校系。

第四類問題是「興趣、性向、專長」，可能請考生列舉和該系有關的興趣、具備哪些專長，第五類問題是「人格特質與價值觀」，可能會問考生什麼特質適合該系，兩類都是為判斷考生是否適合就讀。胡天爵說，對第四類問題考生應事先思索這方面的問題，回答時誠實第一，說明簡要中肯、與眾不同。針對人格特質問題，應答祕訣是多角度思考，分點說明、具同理心並以眾人的利益設想。

第六類問題是「思考能力」。問題如：學習過程曾遇到何種困難如何克服？此類題目沒有標準答案，要靠考生長期累積的硬功夫，若答不出來請多以微笑化解。

第七類問題是「時事關心與社會關懷」 。題目包括：你居住城市的縣市長做了哪些事?那些行業是綠能產業?你對重啟核電看法等。應答祕訣是惡補一下半年時事，多看新聞與各方評論，建立自己論述。

胡天爵指出，第八類問題是「個人問題」。問題如：誰是你崇拜的對象？為什麼？讀過哪些傳記，最欽佩哪一位？考生應答祕訣是事先作功課，當天帶微笑，誠實自信回答。（系列完）

申請入學 面試

相關新聞

大學考招教戰／備審不實 大學畢業 可追回學位證書

大學學測成績二月廿五日公布，想要透過申請入學上大學考生，可利用這段時間整理包括學習歷程檔案等備審資料。去年考招季發生「最...

大學考招教戰／學檔多元表現、自述 須簡潔有亮點

高中學習歷程檔案上路超過六年，無論大學端審查或是高中端製作內容，都已累積一定經驗。學生團體EdYouth連續四年發布一○...

大學考招教戰／面試技巧 甄試勿搶話 說故事拿高分

不少大學科系申請入學第二階段指定項目甄試需要面試或口試，不妨趁著新年假期好好準備。得勝者文教升學輔導專家胡天爵表示，首要...

大學考招教戰／志願選填一魚兩吃 普高生瞄向科大

大學學測成績出爐後，許多普通高中學生與家長開始思考志願選填。普高生學測成績可以一魚兩吃，除一般大學繁星推薦、申請入學，也...

大學考招教戰／普高生選讀科大？專家：契合度比實作經驗重要

普高生沒有實作經驗選讀科技大學，會不會適應不良？補教與升學輔導老師指出，關鍵不在學校體系，而在學生的志向與科系屬性是否契...

