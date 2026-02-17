快訊

事先規劃路線…台中男二度參加鎮瀾宮搶頭香奪冠 喜獲1.8萬金身媽祖曝心願

一直忍不是美德！作家曝5種回話術：必要時「當個狠人」其實是在保護自己

聽新聞
0:00 / 0:00

採一科校系變多 能考不代表好上

聯合報／ 記者馮靖惠／台北報導

根據大學甄選會資料顯示，一一五學年大學申請入學管道招生校系以參採學測三科最多，有七七三個校系，占三成五，但一八九校系只採國文。高中校長分析，後段校系透過簡化考科，降低門檻吸引生源，可能吸引較多原本只考統測的技高生、或是普高後段志願的學生湧入。但能考不代表好上，在一階篩選時，同級分比序將變得極度競爭，最後可能變成「國寫」決定。

今年繁星推薦管道共有一六六四個校系，以參採學測科目三科最多，共有七九○個校系、約占四成七；其次是參採四科有五○四個校系、約三成；參採兩科有二八八個校系、約一成七。

大學申請入學管道則有二二○六個校系參與招生，以參採學測三科最多，有七七三個校系、約占三成五；其次是參採兩科有六三三個校系、約二成九；參採四科有四九三個校系、約占二成二。只參採一科的校系從去年二九四個，今年略升至三○二個，其中有一八九個校系只參採國文。

國立興大附中退休校長陳勇延表示，以往技高生跨考學測，需同時準備不只一科。現在只採「國文」一科變多，讓跨考進入成本大幅降低。

「競爭強度上升」。陳勇延分析，門檻低意味可能吸引較多原本只考統測的技高生、或是普高後段志願的學生。但是「能考，不代表好上」，在一階篩選時，同級分比序將變得極度競爭，最後可能變成國寫（作文）決定。

陳勇延說，跨考難度雖然在入學時下降，普大課程與技高實作體系差異極大，僅考一科國文進入普大後，數學或基礎學科能力的銜接缺口，將是未來需面對的問題。

升學輔導專家黃仕親說，只看一科或者國文，主要還是反映在大學招生考量上，「必須要先有學生，才能維持」，同時也反映普大對於技高學生的接納度持續提高。只是大學教授在教學上可能需要更多調整。畢竟技職與普高的學習形態很不一樣，該去適應改變的，可能是大學教授。（系列二）

申請入學 大學考招 門檻

延伸閱讀

搶才從國中起！台塑引大學師資、實作場域 強推「跨校實作營」

115學測成績2月25日放榜…兒想重考 家長喊「浪費時間」反被勸：不是壞事

學測結束考多益有好處！高三生寒假衝刺聽力憂閱讀退步 網：看長短目標

頂大生115學測「考好玩」的！家長憂拉高級分標準 網安慰：不影響

相關新聞

採一科校系變多 能考不代表好上

根據大學甄選會資料顯示，一一五學年大學申請入學管道招生校系以參採學測三科最多，有七七三個校系，占三成五，但一八九校系只採...

大學考招教戰／高端擠壓 熱門系改變參採 重塑人才

一一五年大學申請入學參採科目，台大社會系從篩數B改篩數A，台大醫學系等七醫、牙、中醫系捨英文改參採社會。高中校長認為，頂...

大學考招教戰／系所改名追AI熱 細看課程內容再選擇

ＡＩ及半導體產業很夯，今年有不少大學系所更名，強調半導體、ＡＩ、科技等優勢，貼近時代產業需求；公立學校有新設科系，私校則...

大學考招教戰／熱門科系 考生申請入學時就要卡位

前言：一一五學年大學學測一月中旬落幕，農曆年後繁星推薦、申請入學等主要升大學管道陸續開跑，本報春節一連六天推出「大學考招...

學測塗鴉扣分暴增78% 網友分享親身慘痛經驗

「隨筆畫個圖，竟然被扣分」大考中心考試委員會10日召開會議，盤點今年學測違規狀況，發現考生「創意發揮」的情形明顯增加。統...

學測英文翻譯機發出聲響該科不予計分 吉祥物「猿氣小子」放桌上扣2級分

大考中心考試委員會今舉行115學年學測考生違規審議。經考區提報違反試場規定則有562件，零星特殊違規樣態，今由大考中心考...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。