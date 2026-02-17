採一科校系變多 能考不代表好上

根據大學甄選會資料顯示，一一五學年大學申請入學管道招生校系以參採學測三科最多，有七七三個校系，占三成五，但一八九校系只採國文。高中校長分析，後段校系透過簡化考科，降低門檻吸引生源，可能吸引較多原本只考統測的技高生、或是普高後段志願的學生湧入。但能考不代表好上，在一階篩選時，同級分比序將變得極度競爭，最後可能變成「國寫」決定。

今年繁星推薦管道共有一六六四個校系，以參採學測科目三科最多，共有七九○個校系、約占四成七；其次是參採四科有五○四個校系、約三成；參採兩科有二八八個校系、約一成七。

大學申請入學管道則有二二○六個校系參與招生，以參採學測三科最多，有七七三個校系、約占三成五；其次是參採兩科有六三三個校系、約二成九；參採四科有四九三個校系、約占二成二。只參採一科的校系從去年二九四個，今年略升至三○二個，其中有一八九個校系只參採國文。

國立興大附中退休校長陳勇延表示，以往技高生跨考學測，需同時準備不只一科。現在只採「國文」一科變多，讓跨考進入成本大幅降低。

「競爭強度上升」。陳勇延分析，門檻低意味可能吸引較多原本只考統測的技高生、或是普高後段志願的學生。但是「能考，不代表好上」，在一階篩選時，同級分比序將變得極度競爭，最後可能變成國寫（作文）決定。

陳勇延說，跨考難度雖然在入學時下降，普大課程與技高實作體系差異極大，僅考一科國文進入普大後，數學或基礎學科能力的銜接缺口，將是未來需面對的問題。

升學輔導專家黃仕親說，只看一科或者國文，主要還是反映在大學招生考量上，「必須要先有學生，才能維持」，同時也反映普大對於技高學生的接納度持續提高。只是大學教授在教學上可能需要更多調整。畢竟技職與普高的學習形態很不一樣，該去適應改變的，可能是大學教授。（系列二）