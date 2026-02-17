大學考招教戰／高端擠壓 熱門系改變參採 重塑人才

一一五年大學申請入學參採科目，台大社會系從篩數B改篩數A，台大醫學系等七醫、牙、中醫系捨英文改參採社會。高中校長認為，頂尖校系透過科目置換進行人才重塑，強化學生跨域素養。升學輔導專家表示，包括台大醫和愈多醫牙系參採社會科，可能造成社會科「級分人數分布」往上平移，造成「高端擠壓」，再慘一點分數可能會從頂標變成了前標。

一一五年申請入學一階篩選科目變動較大的校系包括：台大社會系、成大會計系一一四年一階篩選篩國、英、數B、社，一一五年改為篩國、英、數A、社。

升學輔導專家劉駿豪指出，數A一般是自然組傾向學生學習，數B則是社會組傾向，這一改動會使校系收到非常不同的學生。

醫牙校系部分，一一五年台大醫學系、中國醫藥大學中醫系甲組、中國醫藥大學中醫系乙組等三系，取消篩選英文，改為篩社會。劉駿豪說，一一四年有四個醫牙校系這樣做，一一五年再增三系，建議考生若以醫牙為目標，社會科至少要考到十四級分以上。

升學輔導專家黃仕親表示，醫科考生特質是「全科強」，這群PR99考生湧入社會科，會將十五級分原始分數基準點拉高，造成「高端擠壓」，原本社會組頂尖學生即便實力沒變，可能因這群醫科考生競爭，導致級分從十五降至十四，「再慘一點可能會從頂標變成前標。」很多科系沒過標就不能填，選擇受限。

黃仕親說，想讀頂大電機資工，保底志願要選地區性電機資工還是頂大商管科系，因數A有更多選擇。當醫科看社會、商管看數A，科系學科採計組合界線越模糊，本來是想透過「五選四」減少壓力，現在卻可能要準備更多科。

「醫牙採計社會極有可能成為頂尖醫學系標配。」國立興大附中退休校長陳勇延說，醫學系考生英文與自然幾乎清一色滿級分，採計英文失去篩選意義。名為改採社會，實質上等同是多採一科社會，考生負擔變大了。

陳勇延指出，透過採計社會，校方希望篩選除學術強項，更具備社會洞察力與同理心學生。頂尖醫學系改採社會，可能吸引一批頂尖生加考社會，拉高社會頂端分數，選填社會組科系機率不高，卻會造成前端社會組分數鑑別問題。至於台大社會改採數A與台大醫採社會科是類似變動。因應AI、大數據分析與數位社會的需求，社會科學需要更強的數學邏輯，如統計、模型建立。