大學考招教戰／申請熱門科系 留意二階是否撞期

大學申請入學分成兩階段，通過第一階段學測成績篩選之後還有第二階段指定項目甄試。升學輔導老師指出，許多科系錄取關鍵是能否撐過第二階段，而今年有三所頂大醫學系二階考試同一天，呼籲考生選填志願時要注意。

得勝者文教老師江青釗指出，許多大學熱門科系勝出的關鍵不在於通過一階，而是能否撐過二階。以電子、電機相關科系為例，有學生學測成績亮眼，卻因二階筆試失利而遭刷下；也有僅勉強過門檻的學生，靠二階表現逆轉勝。選填志願時也要評估自己二階能不能撐得住，若筆試占比高、短期衝刺難度大，反而應考慮評量方式較多元、能透過學習歷程補強的校系。

而今年台大醫學系、成大醫學系、陽明交大醫學系二階考試同一天，江青釗說，學生若同時填報多所，實際上只能擇一應試。此外，牙醫系須特別留意實作與雕刻能力，即使可經訓練，若本身空間感、手部操作能力較弱，仍可能在二階遭淘汰。

此外，今年另一個不確定因素，是多所醫學系首度將社會科納入採計。包括台大、中國醫、輔仁、馬偕等校，都要求參採社會科。江青釗指出，選擇考社會的學生人數相當可觀，社會科高分反而可能從「優勢」變成「基本門檻」。他提醒，若社會科能拿到頂尖級分，會有加分效果，但若落在十三、十四級分，競爭優勢不如以往，評估時必須更加保守。

針對學生常見的想法「先上再轉系」，江青釗表示，這個期待風險較高。他觀察，真正成功轉系的案例非常少，除了極少數學校外，多數大學轉系門檻高、名額少，競爭激烈，若沒辦法轉系，又讀不出興趣，可能愈讀愈痛苦。與其寄望轉系，不如回到自身志向與興趣，做出最適合自己的選擇。