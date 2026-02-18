大學考招教戰／選填志願 查校系門檻至少回溯4年

學測一月中結束後，大考中心預計二月廿五日公布成績。升學輔導專家建議，申請入學選填志願前應了解校系參採趨勢與篩選規則，掌握自己的分數優勢。建議查看大學科系錄取門檻時，可從一一一年起開始看，才能看出較穩定的趨勢。

分數趨勢可以看出校系落點，升學輔導專家劉駿豪指出，學生評估校系門檻時，不應只看單一年度的過關分數，建議至少回溯一一一年到一一四年，因為因應一○八課綱上路，一一一年起學測數學科分成數Ａ、數Ｂ，若只看前一年級分，萬一遇到過高或過低會很容易被誤導。從一○八課綱上路首次學測後的這四年資料，才能看出比較穩定的趨勢，減少誤判。

不過，劉駿豪也提醒，在看四年分數時，特別要注意各年度的科目難度變化。如果某一年（如一一二年）自然科較難，可能導致當年該科系的自然科通過分數較低。透過這些資料蒐集與對照，考生能更準確地判斷一一五年級分可能走向。

除了歷年分數趨勢，劉駿豪也提醒，若今年的第二階段甄試方式改變，也會間接影響一階門檻。他舉例指出，成大電機系將去年含筆試的團體面談改為「只審查書面資料」，通常會吸引更多學生報名，連帶推升通過一階的分數，而且適逢該系又在今年拆成兩組（甲、乙組）招生，推估分數時要特別留意。

對於志向明確的學生，劉駿豪認為，其實不必過度精算門檻。他說，即使考科組合或採計科目對自己並不有利，多半仍選擇「照報不誤」，不會因為風險就放棄填報志願。

此外，學生常犯的另一個錯誤，是過度參考去年最低錄取分數。得勝者文教老師江青釗表示，當某校系去年分數偏低，今年就會吸引大量學生同時填報，結果反而推升門檻，形成「鐘擺效應」。許多學生以為「去年這個分數一定上」，卻忽略大家都抱持相同想法，反而讓競爭變得更激烈，選填志願時要注意。

劉駿豪建議，學生可以同步參考「分科測驗」成績分布，理解不同入學管道的可能性，如果真的在學測篩選階段失利，並不代表完全沒有機會，不需要過早做出妥協式選擇。