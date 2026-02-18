聽新聞
0:00 / 0:00

大學考招教戰／選填志願 查校系門檻至少回溯4年

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導
升學專家建議，選填志願前應了解校系參採趨勢與篩選規則，先規畫落點可能，掌握自己的分數優勢。圖／聯合報系資料照片
升學專家建議，選填志願前應了解校系參採趨勢與篩選規則，先規畫落點可能，掌握自己的分數優勢。圖／聯合報系資料照片

學測一月中結束後，大考中心預計二月廿五日公布成績。升學輔導專家建議，申請入學填志願前應了解校系參採趨勢與篩選規則，掌握自己的分數優勢。建議查看大學科系錄取門檻時，可從一一一年起開始看，才能看出較穩定的趨勢。

分數趨勢可以看出校系落點，升學輔導專家劉駿豪指出，學生評估校系門檻時，不應只看單一年度的過關分數，建議至少回溯一一一年到一一四年，因為因應一○八課綱上路，一一一年起學測數學科分成數Ａ、數Ｂ，若只看前一年級分，萬一遇到過高或過低會很容易被誤導。從一○八課綱上路首次學測後的這四年資料，才能看出比較穩定的趨勢，減少誤判。

不過，劉駿豪也提醒，在看四年分數時，特別要注意各年度的科目難度變化。如果某一年（如一一二年）自然科較難，可能導致當年該科系的自然科通過分數較低。透過這些資料蒐集與對照，考生能更準確地判斷一一五年級分可能走向。

除了歷年分數趨勢，劉駿豪也提醒，若今年的第二階段甄試方式改變，也會間接影響一階門檻。他舉例指出，成大電機系將去年含筆試的團體面談改為「只審查書面資料」，通常會吸引更多學生報名，連帶推升通過一階的分數，而且適逢該系又在今年拆成兩組（甲、乙組）招生，推估分數時要特別留意。

對於志向明確的學生，劉駿豪認為，其實不必過度精算門檻。他說，即使考科組合或採計科目對自己並不有利，多半仍選擇「照報不誤」，不會因為風險就放棄填報志願。

此外，學生常犯的另一個錯誤，是過度參考去年最低錄取分數。得勝者文教老師江青釗表示，當某校系去年分數偏低，今年就會吸引大量學生同時填報，結果反而推升門檻，形成「鐘擺效應」。許多學生以為「去年這個分數一定上」，卻忽略大家都抱持相同想法，反而讓競爭變得更激烈，選填志願時要注意。

劉駿豪建議，學生可以同步參考「分科測驗」成績分布，理解不同入學管道的可能性，如果真的在學測篩選階段失利，並不代表完全沒有機會，不需要過早做出妥協式選擇。

申請入學 填志願 科系 門檻 升學 課綱 學測

延伸閱讀

115學測成績2月25日放榜…兒想重考 家長喊「浪費時間」反被勸：不是壞事

頂大生115學測「考好玩」的！家長憂拉高級分標準 網安慰：不影響

115學測不只考生覺得難！國文題目作者本人「也想很久」 重量級身分曝

學生被迫「多考自保」報考學測科目逐年增 教育部將請招聯會討論

相關新聞

大學考招教戰／選填志願 查校系門檻至少回溯4年

學測一月中結束後，大考中心預計二月廿五日公布成績。升學輔導專家建議，申請入學選填志願前應了解校系參採趨勢與篩選規則，掌握...

大學考招教戰／申請熱門科系 留意二階是否撞期

大學申請入學分成兩階段，通過第一階段學測成績篩選之後還有第二階段指定項目甄試。升學輔導老師指出，許多科系錄取關鍵是能否撐...

採一科校系變多 能考不代表好上

根據大學甄選會資料顯示，一一五學年大學申請入學管道招生校系以參採學測三科最多，有七七三個校系，占三成五，但一八九校系只採...

大學考招教戰／高端擠壓 熱門系改變參採 重塑人才

一一五年大學申請入學參採科目，台大社會系從篩數B改篩數A，台大醫學系等七醫、牙、中醫系捨英文改參採社會。高中校長認為，頂...

大學考招教戰／系所改名追AI熱 細看課程內容再選擇

ＡＩ及半導體產業很夯，今年有不少大學系所更名，強調半導體、ＡＩ、科技等優勢，貼近時代產業需求；公立學校有新設科系，私校則...

大學考招教戰／熱門科系 考生申請入學時就要卡位

前言：一一五學年大學學測一月中旬落幕，農曆年後繁星推薦、申請入學等主要升大學管道陸續開跑，本報春節一連六天推出「大學考招...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。