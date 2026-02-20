學檔多元表現、自述 須簡潔有亮點

高中學習歷程檔案上路超過六年，無論大學端審查或是高中端製作內容，都已累積一定經驗。學生團體EdYouth連續四年發布一○八課綱觀察報告，邀請教授分享解答高中生對學檔的疑問，並提供製作祕訣。

學習歷程檔案可以分為五大項，其中「修課紀錄」是由學校系統上傳，讓高三生比較頭痛的則是「多元表現」與「學習歷程自述」。EdYouth指出，學檔的「多元表現」看似有好多項，但其實目的都是在請學生描述從活動中得到什麼成長，並證明有讀該科系的潛力。因此，在撰寫多元表現的時候，可以著重檢查自己是否寫到這三件事情：「參加什麼校外活動」、「在活動過程中獲得什麼成長」、「這些成長與科系有何相關」。

在準備課程成果或多元表現時，一百字簡述是教授最先看到的重點摘要，因此內容必須簡潔又有亮點。EdYouth建議，可用一句話交代是什麼課或什麼活動，核心內容是什麼；再來是簡單說明在其中負責什麼、做了哪些具體任務，最後精準說明獲得哪些能力，並點出未來希望如何在這個領域延伸。

至於「多元表現綜整心得」，EdYouth表示，有別於學習歷程的其他項目，綜整心得相對有比較多制式規定，整份檔案只能有八○○字與三張圖片，建議撰寫時挑出相關活動、精簡論述、說明自己的成長，並善用圖表呈現資料。

在「學習歷程自述」方面，EdYouth指出，學生應先看校系備審準備指引，並準備對應資料。其中，學習歷程反思應包含的內容有封面目錄、一頁簡歷、學業成績摘要、人格特質以及重點學習歷程摘要與佐證。就讀動機需清楚說明想就讀該系的理由，結合過去經驗。最後，對於同學較難下筆的未來規畫，可以先了解系所資源再來撰寫。

（系列五）