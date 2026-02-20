聽新聞
大學考招教戰／備審不實 大學畢業 可追回學位證書

聯合報／ 記者李芯／台北報導
一名學生去年透過繁星錄取台灣大學醫學系，卻被爆料科展作品疑涉抄襲，最終遭取消錄取資格。圖／聯合報系資料照片
一名學生去年透過繁星錄取台灣大學醫學系，卻被爆料科展作品疑涉抄襲，最終遭取消錄取資格。圖／聯合報系資料照片

大學學測成績二月廿五日公布，想要透過申請入學上大學考生，可利用這段時間整理包括學習歷程檔案等備審資料。去年考招季發生「最佳辯士」與「科展涉抄襲」兩起資料不實入學爭議，導致兩生與醫學系錄取資格擦身而過。大學招生委員會聯合會去年開會決議，如果大學發現考生有資料偽造、舞弊或其他影響入學公平性行為，可取消資格，甚至學生若已大學畢業，能追回學位證書。

備審資料主要為高中學習歷程檔案，包括修課紀錄、課程學習成果、多元表現、學習歷程自述或有利審查之證明等，今年起如果資料不實或偽造被發現，即使成績達標錄取，也會被取消，斷了升學之路。

去年一名高三生申請入學後在社群媒體上分享自己的學習歷程檔案內容，提到曾參加辯論比賽獲得最佳辯士榮譽，卻遭抓包只是其中一輪比賽的優秀辯士，最終因資料不實被五所學校醫學系取消錄取資格。另一名高三生則是透過繁星錄取台灣大學醫學系，卻被爆料科展作品疑涉抄襲，經科教館確認該份作品有違研究倫理後撤銷獎項，台大接獲檢舉後亦撤銷該生錄取資格。

為防範類似事件，大學招聯會去年九月開會，修正大學繁星推薦、申請入學招生規定。大學若發現考生報考資格不符規定，如證件或資料偽造、考試舞弊，或有「其他影響入學公平性」等情事，可取消報名資格或給予其他處置。即便學生已大學畢業，也能依法撤銷其學位，並公告註銷已頒給的學位證書。包含台大在內，各大專校院亦配合修正招生辦法。

一名大學教務長指出，校系可以透過面試問問題檢視學生備審資料內容真偽，但是面試時間很短，不易針對細節詳細詢問。而很多學生在學習歷程檔中的多元表現附上非常多相關資料，大學教授不清楚名次的細節或意義，建議高中端一同把關，做好多元表現初步的認證審核。

全中教理事長史美奐認為，希望能從前端避免造假或其他影響入學公平性的事情發生，以「最佳辯士」爭議來說，應建置資料庫記錄學生各大得獎、活動紀錄，學生申請學校時，一比對資料庫就知道紀錄是否為真。

全教總建議，招聯會也應透過多元管道，同步強化招生誠信教育宣導。並強化高中端輔導機制，透過高中教師引導，使學生了解誠信在學術與升學歷程中的重要性，認識偽造資料等行為造成的嚴重後果。

