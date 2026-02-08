好讀U特派招募啟動 聯合報系培養校園新世代新聞力

延續深耕語文教育與寫作素養的長期投入，聯合報系啟動「好讀U特派」校園記者徵選計畫，即日起開放報名，邀請曾參加聯合盃全國作文大賽、對新聞工作與公共議題有興趣的國小高年級至高中職學生報名參與，透過1年期培訓，學習新聞採訪、寫作與媒體實務，培養新世代的觀察力與表達力。

聯合報系表示，「好讀U特派」以「用文字解鎖未來 From Text to Next」為核心精神，鼓勵學生從閱讀出發，透過觀察、提問與書寫，理解新聞如何生成，並將自身觀點轉化為有公共價值的內容。這不僅是寫作能力的延伸，更是培養媒體識讀與公民素養的重要歷程。

本次徵選對象為曾於聯合盃全國作文大賽各區初賽獲得佳作以上，且於114學年度就讀國小五年級至高中職一年級的學生。報名者須完成線上報名，並繳交自我介紹、影音觀點作品及個人課外或社團表現等「優勢文件」，展現對新聞議題的理解與表達能力。錄取名額預計正取20名、備取若干名，將由聯合報系資深媒體工作者進行書面審查，無須面試。

獲錄取學員將自4月起展開為期1年的培訓，內容涵蓋新聞採訪寫作、影音敘事、編輯實務及實地參訪等，並須至少完成一次「好讀周報」專題採訪任務。表現優異的作品，亦有機會刊登於「好讀周報」、聯合學苑網站及聯合報系相關數位平台，並依規定提供稿費。

聯合報系指出，在AI與數位科技快速發展的時代，更需要年輕世代具備獨立思考、清楚表達與判斷資訊真偽的能力。「好讀U特派」正是希望讓學生在真實的新聞實作中，學會如何提問世界、理解社會，也為未來學習歷程與生涯探索累積重要經驗。

「好讀U特派」報名至115年2月28日晚間11時59分截止，相關辦法與報名資訊，可至聯合學苑活動網站查詢。