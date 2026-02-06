115學測成績2月25日放榜…兒想重考 家長喊「浪費時間」反被勸：不是壞事
115年大學學測已落幕，將於2026年2月25日公布成績，有些焦慮的孩子可能已經對過解答，大概知道自己的結果，也有人順其自然，覺得正式成績還沒出來前就不要多想。
一名家長在臉書社團「115學測及分科考生家長交流討論」表示，希望自家兒子誠實面對自己的成績，如果考不好就要趕快準備7月的分科，結果兒子說想補習重考，但原PO感覺不到孩子的明確目標，直言重考一年是浪費時間。
多數人認為重考不是壞事，畢竟分科測驗不只更難更廣，還不考國文與英文，考生只能沿用學測成績。《聯合新聞網》曾報導，一名高中輔導老師Ice整理出7所國立頂尖大學的學測參採科目，顯示「頂大參採英文的比例高達99%」，因此若學測國、英考壞了，考分科能選擇的機會更低。
其實想要重考的孩子不在少數，一名夢想是牙醫的學測生也是已經做好「先報到再休學重考」的打算。其實不論是哪則討論，對家長來說，孩子的態度和目標才是最重要的，許多家長都有一個共識：如果孩子自己有明確的目標規劃，不是為了逃避，家中經濟也無虞的話，都會支持重考。
不過原貼文底下也有家長認為，現在就先讓孩子快快樂樂過完年，等成績揭曉後，再一起討論規劃。
