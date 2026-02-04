AI發展推動複合型競爭力 大學問網站：大學選系跨領域科系受青睞

115學測甫落幕，農曆年後升學季正式開跑，升學輔導平台大學問網站根據GA4大數據，分析2026年百大熱門科系，因應近年人工智慧發展，學生已從單純的技術導向校系，轉向更喜歡跨領域科系。

大學問網站根據過去一年涵蓋5468萬筆GA4大數據分析，2026年頂標生仍向台大品牌傾斜，台大憑藉豐富的跨域資源與品牌保值性，電資醫牙、法律、財金等熱門科系均受學生青睞，但大學問網站執行長魏佳卉也觀察，少子化也加劇了區域選擇的差異性，頂大和中字輩大學呈現「越往南影響越大」的趨勢。

另外，大學問網站也觀察發現，隨半導體產業對人才需求孔急，工程學群今年表現強勁，除了電機外，材料工程、機械、化工甚至物理、化學等相關基礎科學科系也受到關注；又由於半導體製程對材料與物理基礎人才需求增加，考生選填志願時不再侷限於電機資工，而是將具備轉入科技業潛力的物理、化學系視為優選，讓台大物理、台大化學等基礎學科，在2026年重回熱門前段班。

魏佳卉也說，今年跨域AI科系也崛起，橫跨「資訊」與「財經」學群的跨領域科系，考生正從單純的技術導向，轉向追求「AI＋專業領域」的複合型競爭力，尤其與金融數據分析結合的系所，如財務金融、財金管理等都成為年度的新寵兒。

再者，魏佳卉指出，就業穩定性也取代傳統學術排名，法律、藥學、護理、心理、物理治療等具備國考保障的系所，整體關注度持續成長。在經濟環境不確定的預期下，考生與家長更傾向選擇「一畢業即有專業執照」或「能直接進入半導體供應鏈」的路徑。