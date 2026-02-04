快訊

發完好人卡也沒斷？被爆熱戀回王心凌豪宅 吳克群經紀人回應了

ChatGPT慘了！Google Gemini新功能 「1鍵匯入跳槽」可延續AI聊天紀錄

中國權力鬥爭邏輯：何種情境會觸發大清洗？

民團分析大學選系趨勢 AI助長跨領域科系

中央社／ 台北4日電

大學學測剛考完，目前正是學生選系的關鍵期。大學問網站以網站點閱數據，分析2026年百大熱門科系，AI（人工智慧）發展使學生從單純的技術導向校系，逐步轉向跨領域校系。

大學問網站今天發布新聞稿，以過去一年的5468萬筆點閱數據，分析出高中生最關注的百大熱門校系排行榜，台灣大學品牌光環依舊，多個校系占據排行榜前段。

大學問執行長魏佳卉指出，少子女化加劇區域選擇的差異性，台大之外的國立大學，受到地緣壓力影響，位置越往南的學校越吃虧。進入「百大」的多是中北部學校，南部學校的關注度差強人意。

選系趨勢上，台灣的半導體產業紅利，使工程學群表現強勁，除了電機外，材料工程、機械、化工也被帶動。而半導體製程對材料與物理基礎人才的需求增加，連帶使物理、化學等基礎科學科系受到關注。

AI工具逐漸普及則帶來另一種影響，大學問觀察發現，傳統資工、資管類校系的關注度微幅下滑，取而代之的是橫跨「資訊」與「財經」學群的跨領域科系。

魏佳卉表示，考生正從單純的技術導向，轉向追求「AI+專業領域」的複合型競爭力，尤其與金融數據分析結合的系所，更成為年度新寵。融入AI技術的數位設計學類，也有許多校系進入榜單。

大學問指出，社會組關注度最高的依然是財經與法律學群，但輔導諮商也穩健成長，反映出情緒教育與心理健康需求激增的時代，而具備國考資格及公教職保障的相關校系，成為社會組穩定的志願選擇。

科系 網站
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

袋鼠狗悲劇何時休？民團籲：山豬吊也應比照捕獸夾全面禁

補習才考得上好大學？家長指重點是「額外補充能力」：學測考到骨頭裡

擠世界大學排名...國科會主委吳誠文直指制度可笑、花錢能輔導

調查：高中生轉技職 都會型科大、醫藥專業受矚

相關新聞

頂大生115學測「考好玩」的！家長憂拉高級分標準 網安慰：不影響

115年學測已於1月落幕，現在是學生們快樂放寒假、參加營隊的日子，一名家長表示自家孩子參加頂大營隊回來，提到有好多大一生都去考今年學測，讓家長疑問是否會影響學測級分標準。

學測國寫評分標準出爐 考生「臉」聯想吃素者作答多元

今年學測國語文寫作測驗，以韓劇「愛的迫降」中，女主角不願吃一路同行的小豬，卻可以接受吃河裡補來的魚入題，讓考生談談人類如何偏心「有臉的動物」。大考中心昨日說明寫作測驗評分標準，第二小題若能確切選擇逃避或積極承擔的事例，清楚表達看法，就能拿到Ａ＋級分。

學測英文寫作 閱卷老師：時態易失誤

大考中心昨日說明學測英文閱卷評分原則，政治大學英文系特聘教授賴惠玲指出，今年中譯英有不少考生拼字錯誤，例如「divide」拼成「devide」，也有考生未能掌握現在完成式而失分。英文作文以「寵物角色」為題，大部分考生寫到，愈來愈多人養寵物，可能造成出生率降低。

19歲男大生騎機車莫名自摔 積極復健盼圓報考警大夢

彰化縣19歲施姓大學生去年騎機車自摔，呼吸衰竭，雙腿沒感覺又雙臂無力，被送醫急救，診斷出頸椎第五椎椎體骨折併脊髓壓迫損傷...

學測英文作文閱卷 教授：大部分考生寫越多人養寵物造成出生率降低

大考中心今日召開記者會，說明學測英文閱卷評分原則。政治大學英文系特聘教授賴惠玲指出，今年中譯英有不少考生仍因未能掌握現在...

學測國寫評分標準出爐 大考中心：吃素、乞討者回應「臉」作答多元

大考中心今日召開記者會說明學測國語文寫作測驗評分標準，成功大學中國文學系名譽教授陳昌明指出，今年考生在知性題的作答多元，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。