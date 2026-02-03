頂大生115學測「考好玩」的！家長憂拉高級分標準 網安慰：不影響

快訊

115學測最後一科結束，步出考場的考生們開心跳躍合影。聯合報系資料照
115年學測已於1月落幕，現在是學生們快樂放寒假、參加營隊的日子，一名家長表示自家孩子參加頂大營隊回來，提到有好多大一生都去考今年學測，讓家長疑問是否會影響學測級分標準。

該家長在臉書社團「115學測及分科考生家長交流討論」表示，這些頂大生跑回去考今年學測，「不是為了重考，純粹是考好玩、測實力」，由於學測級距是用「前1%考生的平均分數」來算的，讓家長擔心這些大學生的成績會拉高平均分，影響級分標準。

除了這些「考好玩」的學生，歷年來總是有許多補教名師也會一起考，今年連北一女校長也有參與，不過許多家長都認為這些「高手」人數其實不算多，不太會影響，「這人數沒有很多，沒差多少」、「人數應該不會多到影響才對」、「這種人比例很低，影響微乎其微」。

得勝者文教預估今年數A國文科自然科社會科五標，應與去年相同，數B讓考生「困住」的地方比較多，整體來看預估頂標前標會下降，英文科則預估後標與底標提升一級分。

得勝者文教預估115年學測5標：

國文：頂標13級分、前標12級分、均標10級分、後標9級分、底標7級分

英文：頂標13級分、前標11級分、均標8級分、後標5級分、底標4級分

數A：頂標11級分、前標9級分、均標6級分、後標4級分、底標3級分

數B：頂標11級分、前標9級分、均標6級分、後標4級分、底標3級分

自然：頂標13級分、前標12級分、均標9級分、後標7級分、底標5級

社會：頂標13級分、前標12級分、均標10級分、後標8級分、底標7級分

