學測英文寫作 閱卷老師：時態易失誤

聯合報／ 記者李芯／台北報導

大考中心昨日說明學測英文閱卷評分原則，政治大學英文系特聘教授賴惠玲指出，今年中譯英有不少考生拼字錯誤，例如「divide」拼成「devide」，也有考生未能掌握現在完成式而失分。英文作文以「寵物角色」為題，大部分考生寫到，愈來愈多人養寵物，可能造成出生率降低。

賴惠玲說，今年學測混合題字詞必須作適當的字形變化，以符合語法，中等程度以上的考生應該能順利作答。「中譯英」有兩小題，第一句為「現在愈來愈多高中英文老師已經增加在課堂上使用英文的百分比。」第二句為「他們將學生依英語能力分成不同組別，進行多樣的聽、說活動。」

評閱過程中發現，有不少考生對於英文詞彙的語意及使用，以及英文拼字，都仍有加強的空間，亦有考生未能掌握基本文法，如現在完成式時態。

賴惠玲表示，英文作文是根據內容、組織、文法句構與詞彙拼字這四個項目做綜合評分，寫作任務是寵物在人們生活中的角色。作文第一段著重於現象描述，第二段著重原因及影響的說明，寵物的類型或場景不設限。很多考生會寫寵物帶給人幸福，在低落時能夠排解情緒，或能陪伴寂寞的老人家。也有考生觀察，現在生養小孩要花不少錢，考慮經濟、體力與心理的負擔，愈來愈多人選擇養寵物。

大部分考生會寫到，愈來愈多人養寵物造成出生率降低，甚至影響社會、國家的競爭力，此外，考生也會想到，愈來愈多的寵物可能會衍生動物保護的問題。

賴惠玲表示，英文作文要寫到「優」級，內容主題需清楚切題，並有具體、完整的相關細節支持；組織需重點分明，有開頭、發展、結尾，前後連貫，轉承語使用得當。

115學測

