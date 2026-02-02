19歲男大生騎機車莫名自摔 積極復健盼圓報考警大夢
彰化縣19歲施姓大學生去年騎機車自摔，呼吸衰竭，雙腿沒感覺又雙臂無力，被送醫急救，診斷出頸椎第五椎椎體骨折併脊髓壓迫損傷，雖挽回性命但下肢仍沒知覺，他樂觀面對突如其來重傷令醫護印象深刻。
衛福部彰化醫院神經外科主任趙紹清今表示，施姓男大生本（1）月5日被送到部彰急診，診出高頸位脊椎重創，醫療團隊立刻進行第五椎椎體前路切除減壓併融合手術，術後病情穩定，後續需要積極復健。
施姓男大生就讀北科大，大二時休學回家鄉彰化，一面工作一面準備報考警察大學。他告訴醫護，他因故休學，返回彰化一面工作賺錢貼補家用，一面讀書準備報考警察大學，工作一個月騎機車上下班的那條路平日人車很少，到現在他不知道為何自摔，「就算是一個劫吧！」他說，遇到了就遇到了，調整心態去面對，然能怎麼辦呢？
施姓男大生就讀彰師附工時擔任春暉社長，這次受傷住院，高工、大學同學紛紛來探病，證明他帶公益社團累積好人緣，因他現為新二代單親家庭孩子，家境不寬裕，眾親友自動自發奔走籌款，地方慈善團體捐款，他弟弟的高中老師也主動捐款。
衛福部彰化醫院神經外科主任趙紹清說，施姓學生的第五頸椎暴裂，下肢知覺全無，上肢僅手指可動，醫療團隊立刻手術取出第五椎椎體，換置人工椎體，術後情況良好，需長期且積極復健，施姓學生個性陽光開朗，有助病情穩定好轉。
「他總是笑臉迎人，好像是他在安慰我們一樣。」病房護理長陳思婷說，施姓學生的警大夢暫時受阻，人與人相互扶持、彼此照亮的力量一定能陪伴他往漫長復健路上勇往直前。
