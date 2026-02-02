學測英文作文閱卷 教授：大部分考生寫越多人養寵物造成出生率降低

大考中心今日召開記者會，說明學測英文閱卷評分原則。政治大學英文系特聘教授賴惠玲指出，今年中譯英有不少考生仍因未能掌握現在完成式或拼字錯誤而失分。英文作文以「寵物角色」為題，大部分考生寫到，越來越多人養寵物，可能造成出生率降低。

賴惠玲說，今年學測混合題第47、48題字詞必須作適當的字形變化，以符合語法，中等程度以上的考生應該能順利作答。「中譯英」有兩小題，第一句為「現在越來越多高中英文老師已經增加在課堂上使用英文的百分比。」第二句則為「他們將學生依英語能力分成不同組別，進行多樣的聽、說活動。」賴惠玲指出，評閱過程中發現有不少考生對於英文詞彙的語意及使用，以及英文拼字，都仍有加強的空間，亦有考生未能掌握基本文法，如現在完成式時態等。

其中，賴惠玲提到，第二句的「英語能力」是English ability/proficiency，「分成不同組別」是divide…into different groups，「進行」是conduct，「多樣的」是various/diverse/a variety of，「聽、說活動」是listening and speaking activities，部分考生在這些基礎詞彙有不少字詞語意沒有正確掌握或拼錯字的情況，相當可惜。

賴惠玲表示，英文作文是根據內容、組織、文法句構與詞彙拼字這4個項目做綜合評分，寫作任務是要求考生對寵物在人們生活中的角色，寫120個單詞的作文。由於寵物是學生熟悉的生活情境，考驗考生的文字表達能力，以及細節描述與邏輯思考能力。

賴惠玲說明，作文第1段著重於現象描述，第2段著重原因及影響的說明，寵物的類型或場景不設限。很多考生會寫寵物帶給人幸福感，在低落時能夠排解情緒，或者陪伴寂寞的老人家。也有考生觀察，現在生養小孩要花不少錢，考慮經濟、體力與心理的負擔，越來越多人選擇養寵物。

在影響方面，賴惠玲指出，大部分考生會寫到，越來越多人養寵物造成出生率降低，甚至影響社會、國家的競爭力，考生也會想到越來越多的寵物涉及動物保護的議題。

作文要寫到「優」級，內容主題需清楚切題，並有具體、完整的相關細節支持；組織需重點分明，有開頭、發展、結尾，前後連貫，轉承語使用得當；文法與句構上文字、格式、標點幾乎無誤，文具結構富變化；自會、拼字方面需用字精確得宜，拼字、大小寫幾乎無誤。