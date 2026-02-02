學測國寫評分標準出爐 大考中心：吃素、乞討者回應「臉」作答多元

大考中心今日召開記者會說明學測國語文寫作測驗評分標準，成功大學中國文學系名譽教授陳昌明指出，今年考生在知性題的作答多元，有考生以吃素、乞討者等主題，回應倫理因「臉」被呼喚的過程。情意題引用了幾米的圖片，多數考生都為文描寫親子關係，幾乎每個人都能寫出自己的真實經驗，也因此比較不會出現既定套路。

今年國寫第1大題引文提到韓劇「愛的迫降」中，女主角不願吃同行的小豬，卻可以接受吃河裡補來的魚。陳昌明指出，第1小題只要能確切說明女主角拒吃豬、改吃魚的理由，內容完整表達清晰，就能拿到3到4分；第2小題若能確切選擇逃避或積極承擔的事例，清楚表達自己的看法與省思，結構嚴謹且具說服力，層次井然，文辭暢達，就能拿到A+級分、19到21分。

陳昌明說，今年考生作答多元，有許多理性思考在文章中辯證，例如有考生寫：在看到臉之前，乞討者只是街邊的景色，看到其受苦憂傷的臉，才意識到這也是一個生命，內容描述倫理被呼喚的過程。也有考生寫吃素的人因為想起脆弱、哀傷的動物臉孔，所以無法吃肉；還有考生做了不同的寫作判斷，寫到對許多人來講，貓狗是毛小孩、是家人，但對於沒有臉孔的牛羊豬雞鴨，就能把它吃了。

第2大題引用繪本作家幾米的圖片，呈現出孩子與父母之間微妙的隔閡。要拿到A+級分、22到25分，需能具體陳述與對象產生隔閡的原因，能換位思考、嘗試溝通，並傳達自己的回應，結構完整，文辭流暢。陳昌明表示，對於這個題目，每個考生都會有自己的真實經驗可以寫，所以比較不會在文章看到既定套路，寫得好或不好，通常和個人敘述能力有關係。此外，他也強調考生若想拿到不錯的分數，一定要注意題幹問什麼，從文章中回應題幹。

陳昌明說，多數考生描寫的是親子關係，談到因科系的選擇或理想，與父母之間有爭執、隔閡。有考生寫父母的話像利刃使人受傷，但後來發現在他們的成長過程中也沒有被呵護過，藉此將心比心思考父母的問題；有考生開頭就寫：「我已經上高中了、不是國中」，因為他的爸爸載他到學校上學，結果載到國中去，但文章也透過換位思考，發現日夜工作、沒有表達情感的爸爸，並不是沒有情感。

大考中心主任張新仁說，閱卷前會從北中南東找出3000份作答卷，來訂定評分標準，進行試閱後才是正式閱卷。每位考生的考卷會隨機分配給2位不同的評分教授，若差距超過預設差分標準，就會再進行第3閱、甚至第4閱，程序專業嚴謹，要求評分一致性。