面對全球危機唯靠教育 諾貝爾化學獎得主：世界出現專制趨勢極度危險

國立台灣大學與多個單位推動「台灣橋樑計畫 」，邀請2022年諾貝爾化學獎得主、丹麥哥本哈根大學化學系教授莫滕・彼得・梅爾達爾 （Morten P. Meldal） 蒞臨，其以「化學促進永續世界：一切皆化學，及其如何影響我們的選擇」為題發表專題演講。他認為，面對全球危機唯一有效的準備方式是「教育」，且世界正出現專制化趨勢，對全球極為危險。

梅爾達爾先以「點擊化學」(click chemistry) 的發現為例，闡釋如何透過化學反應的設計邏輯，直接提升資源使用效率。他強調，追求高效率、條件溫和且具備高度選擇性的化學反應，是現代科學研究邁向精準與節能的必經之路。

梅爾達爾說，這種「簡單、快速、精確」的化學工具，價值不僅在於技術突破，更在於其引發一場思維革命，徹底改變科學家「如何思考與設計問題」；當化學反應變得如積木組合般可靠且可預期，即可解放研究者的心力，轉而專注於攻克複雜的生物系統挑戰與實際應用情境，從藥物研發到新材料開發，皆因思維轉變而獲得快速發展。

梅爾達爾指出，化學研究在當代社會中已非孤立的單一學科，而是與物理學的精密規律、生物學的多元脈動、醫學的臨床實務、工程學的規模化應用以及環境科學的生態保育緊密交織，形成動態且互補的知識網絡。

他也強調，面對全球危機，唯一有效的準備方式是教育。當前世界正出現「專制化趨勢」（autocratic trend），愈來愈多國家受到單一領導者統治，局勢對全球極為危險，也無法有效解決真正的問題。他提醒，當全球社會面臨天災、汙染以及生物多樣性喪失等多重危機，如果人類社群不能根本改變，將面臨生存威脅。

梅爾達爾說，科學創新或能提供上述問題的解答，面對這些問題，不僅需要技術與方法的突破，更需要培養下一代的科學素養。教育讓人類具備應對能力、面對長遠挑戰，關鍵是須從小學開始，用簡單直觀的方式讓學生闡釋原理。

他特別談到，立體化學以往很難傳遞，但透過人工智慧輔助「具象化」，加上文字和語音能夠快速翻譯成多種語言，已讓從前不易傳遞的觀念變得清晰易懂。

台大表示，「宋恭源先生頂尖研究講座」自設立以來，持續邀請世界級學者來台交流，「台灣橋樑計畫」更預計邀請30餘位諾貝爾獎得主訪台，展現其作為世界級研究大學的學術動能，期盼藉由與大師的「有效碰撞」，點燃學子的科學熱忱