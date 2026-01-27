快訊

入場的都是「醜八怪」！黃鐙輝送行曹西平笑出來：這應該是他想要的

台中男警為查逢甲商圈同志會館 犧牲色相穿內褲埋伏取信業者

逆轉！黎明幼兒園拆屋纏訟17年...林金連批惡法 更五審再判要拆

面對全球危機唯靠教育 諾貝爾化學獎得主：世界出現專制趨勢極度危險

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台灣大學與多個單位推動「台灣橋樑計畫 」，邀請2022年諾貝爾化學獎得主、丹麥哥本哈根大學化學系教授莫滕・彼得・梅爾達爾 （Morten P. Meldal） 蒞臨。圖／台大提供
國立台灣大學與多個單位推動「台灣橋樑計畫 」，邀請2022年諾貝爾化學獎得主、丹麥哥本哈根大學化學系教授莫滕・彼得・梅爾達爾 （Morten P. Meldal） 蒞臨。圖／台大提供

國立台灣大學與多個單位推動「台灣橋樑計畫 」，邀請2022年諾貝爾化學獎得主、丹麥哥本哈根大學化學系教授莫滕・彼得・梅爾達爾 （Morten P. Meldal） 蒞臨，其以「化學促進永續世界：一切皆化學，及其如何影響我們的選擇」為題發表專題演講。他認為，面對全球危機唯一有效的準備方式是「教育」，且世界正出現專制化趨勢，對全球極為危險。

梅爾達爾先以「點擊化學」(click chemistry) 的發現為例，闡釋如何透過化學反應的設計邏輯，直接提升資源使用效率。他強調，追求高效率、條件溫和且具備高度選擇性的化學反應，是現代科學研究邁向精準與節能的必經之路。

梅爾達爾說，這種「簡單、快速、精確」的化學工具，價值不僅在於技術突破，更在於其引發一場思維革命，徹底改變科學家「如何思考與設計問題」；當化學反應變得如積木組合般可靠且可預期，即可解放研究者的心力，轉而專注於攻克複雜的生物系統挑戰與實際應用情境，從藥物研發到新材料開發，皆因思維轉變而獲得快速發展。

梅爾達爾指出，化學研究在當代社會中已非孤立的單一學科，而是與物理學的精密規律、生物學的多元脈動、醫學的臨床實務、工程學的規模化應用以及環境科學的生態保育緊密交織，形成動態且互補的知識網絡。

他也強調，面對全球危機，唯一有效的準備方式是教育。當前世界正出現「專制化趨勢」（autocratic trend），愈來愈多國家受到單一領導者統治，局勢對全球極為危險，也無法有效解決真正的問題。他提醒，當全球社會面臨天災、汙染以及生物多樣性喪失等多重危機，如果人類社群不能根本改變，將面臨生存威脅。

梅爾達爾說，科學創新或能提供上述問題的解答，面對這些問題，不僅需要技術與方法的突破，更需要培養下一代的科學素養。教育讓人類具備應對能力、面對長遠挑戰，關鍵是須從小學開始，用簡單直觀的方式讓學生闡釋原理。

他特別談到，立體化學以往很難傳遞，但透過人工智慧輔助「具象化」，加上文字和語音能夠快速翻譯成多種語言，已讓從前不易傳遞的觀念變得清晰易懂。

台大表示，「宋恭源先生頂尖研究講座」自設立以來，持續邀請世界級學者來台交流，「台灣橋樑計畫」更預計邀請30餘位諾貝爾獎得主訪台，展現其作為世界級研究大學的學術動能，期盼藉由與大師的「有效碰撞」，點燃學子的科學熱忱

科學家 諾貝爾獎

延伸閱讀

調查官為老長官使命必達...外洩華信、敦南兩案 還酒駕騎上國道　

「AI僅是強大工具」 諾貝爾物理學家：無法取代人類創造力

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

115學測自然／諾貝爾量子點、潮差入題 考生：賺到生物歷史送分題

相關新聞

面對全球危機唯靠教育 諾貝爾化學獎得主：世界出現專制趨勢極度危險

國立台灣大學與多個單位推動「台灣橋樑計畫 」，邀請2022年諾貝爾化學獎得主、丹麥哥本哈根大學化學系教授莫滕・彼得・梅爾...

彰化獨家！大葉大學祭出每年10萬元獎助學金招生

115年學科能力測驗落幕，很多學校祭出重金搶人，彰化縣唯一推出獎助學金的大葉大學，今宣布經繁星管道入學，新生可獲10萬元...

不靠分數靠實力！大甲高中多元專長發光 特殊選才直通國立名校

115學年度大學特殊選才入學放榜，海線大甲高中交出亮眼成績單，全校共19人次獲得錄取，橫跨15所國立大學；這項不看學測成...

成績尚未出爐…學測生想考牙醫系已「預備重考」遭反對 網建議：還有分科

115年大學學測日前落幕，雖然成績還沒出爐，但大考中心已提供參考答案，讓焦慮的學生或家長可以提早確認，好規劃下一步。

國際班學生福音！Gemini推SAT模擬考「全免費又逼真」 教你1句話啟動考試

你會拿Google Gemini人工智慧助理做什麼事呢？除了日常生活、工作大小事外，Gemini即刻還和美國一間著名考試補習和大學申請服務公司「普林斯頓評論（The Princeton Review）」合作，將完整長度、免費的SAT模擬考帶進 Gemini，可以在Gemini APP裡頭做SAT練習題，增進申請美國大學的學生之考試功力。

學生被迫「多考自保」報考學測科目逐年增 教育部將請招聯會討論

升大學學測日前落幕，全教會與全教總會後指出，近年學測貼近教學現場，但學生平均選考科目數逐年上升，評估是參採標準混亂，導致...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。