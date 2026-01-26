彰化獨家！大葉大學祭出每年10萬元獎助學金招生

115年學科能力測驗落幕，很多學校祭出重金搶人，彰化縣唯一推出獎助學金的大葉大學，今宣布經繁星管道入學，新生可獲10萬元獎助學金，4年累計最高領取40萬元，搭配政府學雜費減免補助，如同免費讀私立大學。

大葉大學教務長劉文祺今表示，大葉大學曾公布財務健全訊息，辦學特色為國際化、智能化、精緻化、永續化，把德國師徒制落實在教學中，全方位協助學生強化就業競爭力，在學期間達到就業最後一哩路，期盼透過獎助學金的實質獎助來減輕學生與家庭經濟的負擔。

劉文祺表示，透過115學年度繁星推薦入學，新生第一學年可獲頒10萬元入學助學金，第二學年起符合大專生研究計畫、出國攻讀雙聯學制、參與國際競賽獲優勝或全國競賽獲前五名、英語檢定成績達標等任一項續領條件，每學期可續領5萬元獎助學金，4年累計最高領取40萬元，希望幫助優秀學子專心投入學習與自我成長。

彰化縣現有3所大學，彰化師範大學是國立大學，招生無虞，私立建國科技大學穩健經營，大葉大學和彰化師大一樣都是綜合型大學，在2月25日大學學力測驗成績公布前說明實施獎助學金方案，期能鼓勵優秀高中生申請就讀。