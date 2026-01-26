快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化大葉大學致力國際化、智能化、精緻化、永續化，推出獎助學金向繁星優秀學生招手。記者簡慧珍／攝影
115年學科能力測驗落幕，很多學校祭出重金搶人，彰化縣唯一推出獎助學金的大葉大學，今宣布經繁星管道入學，新生可獲10萬元獎助學金，4年累計最高領取40萬元，搭配政府學雜費減免補助，如同免費讀私立大學。

大葉大學教務長劉文祺今表示，大葉大學曾公布財務健全訊息，辦學特色為國際化、智能化、精緻化、永續化，把德國師徒制落實在教學中，全方位協助學生強化就業競爭力，在學期間達到就業最後一哩路，期盼透過獎助學金的實質獎助來減輕學生與家庭經濟的負擔。

劉文祺表示，透過115學年度繁星推薦入學，新生第一學年可獲頒10萬元入學助學金，第二學年起符合大專生研究計畫、出國攻讀雙聯學制、參與國際競賽獲優勝或全國競賽獲前五名、英語檢定成績達標等任一項續領條件，每學期可續領5萬元獎助學金，4年累計最高領取40萬元，希望幫助優秀學子專心投入學習與自我成長。

彰化縣現有3所大學，彰化師範大學是國立大學，招生無虞，私立建國科技大學穩健經營，大葉大學和彰化師大一樣都是綜合型大學，在2月25日大學學力測驗成績公布前說明實施獎助學金方案，期能鼓勵優秀高中生申請就讀。

大葉大學 繁星

彰化獨家！大葉大學祭出每年10萬元獎助學金招生

115年學科能力測驗落幕，很多學校祭出重金搶人，彰化縣唯一推出獎助學金的大葉大學，今宣布經繁星管道入學，新生可獲10萬元...

不靠分數靠實力！大甲高中多元專長發光 特殊選才直通國立名校

115學年度大學特殊選才入學放榜，海線大甲高中交出亮眼成績單，全校共19人次獲得錄取，橫跨15所國立大學；這項不看學測成...

成績尚未出爐…學測生想考牙醫系已「預備重考」遭反對 網建議：還有分科

115年大學學測日前落幕，雖然成績還沒出爐，但大考中心已提供參考答案，讓焦慮的學生或家長可以提早確認，好規劃下一步。

國際班學生福音！Gemini推SAT模擬考「全免費又逼真」 教你1句話啟動考試

你會拿Google Gemini人工智慧助理做什麼事呢？除了日常生活、工作大小事外，Gemini即刻還和美國一間著名考試補習和大學申請服務公司「普林斯頓評論（The Princeton Review）」合作，將完整長度、免費的SAT模擬考帶進 Gemini，可以在Gemini APP裡頭做SAT練習題，增進申請美國大學的學生之考試功力。

學生被迫「多考自保」報考學測科目逐年增 教育部將請招聯會討論

升大學學測日前落幕，全教會與全教總會後指出，近年學測貼近教學現場，但學生平均選考科目數逐年上升，評估是參採標準混亂，導致...

115學測落幕／2月25日公告成績 農曆年後三大招生管道陸續開跑

115升大學學測今天稍早落幕，今年學測成績將於2月25日公布。大考中心說明最後一日違規統計，截至數學B結束，主要違規樣態...

