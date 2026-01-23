不靠分數靠實力！大甲高中多元專長發光 特殊選才直通國立名校
115學年度大學特殊選才入學放榜，海線大甲高中交出亮眼成績單，全校共19人次獲得錄取，橫跨15所國立大學；這項不看學測成績、重視學生特殊才能與學習歷程的入學管道，讓多位具備多元專長的大甲學子，成功獲得頂尖大學的青睞，成功錄取中央、中正、北教大等多所國立大學中文相關科系。。
大甲高中表示，特殊選才是大學多元入學管道之一，提供具有特殊才能、經歷或成就學生的另一條升學途徑；不同於傳統升學管道仰賴學測或分科測驗成績，特殊選才著重學生在高中階段的興趣探索、實作累積，與跨域學習經驗，讓學生不一樣的能力，有機會被看見，使得這次錄取學生展現多元面貌。
例如體育班學生蘇秦穎每日接受高強度訓練，仍保持對課業的高度要求，最終同時錄取成功大學與中正大學不分系，證明運動專長與學術研究可以並行發展外；蔡雨彤在文學創作領域，從高一開始確立方向，透過參加文學講座、投稿文學獎、從事社會服務等方式，讓文字與真實世界對話，而張毓芯則以長期寫作為核心，憑藉深刻的思想與創作能量，分別獲得高師大、北教大等校肯定。
校長高榮利指出，學校長期致力於發展學生多元智慧，此次成果不僅是學生時間管理與持續投入的展現，也歸功於圖書館團隊的用心陪伴，讓楊子寬突破經濟困境，錄取中山醫學大學應用化學系，未來校方將持續支持學生探索不同升學管道，讓學生從興趣專長出發，找到屬於自己的路。
