成績尚未出爐…學測生想考牙醫系已「預備重考」遭反對 網建議：還有分科

聯合新聞網／ 綜合報導
大學學測最後一科結束，步出考場的考生們開心跳躍合影、準備放寒假。聯合報系資料照
115年大學學測日前落幕，雖然成績還沒出爐，但大考中心已提供參考答案，讓焦慮的學生或家長可以提早確認，好規劃下一步。

一名家長在臉書社團「115學測及分科考生家長交流討論 」發文求助，表示自家孩子未來想要走牙醫，雖然分數還沒出來，但孩子已經有了先去大學報到，再休學去重考的想法，原PO不太贊成，認為如果離目標科系只差1、2分，可以重考一次看看，但如果差到3分以上，只要是公立學校就繼續讀，希望孩子不要太執著在牙醫系，擔心重考也不見得更好，反而浪費時間，甚至可能延後就業。

結果孩子覺得父母都不支持他重考更好的學校，造成雙方關係僵持，讓原PO苦惱尋求溝通方式。

留言幾乎一面倒挺孩子，認為如果家中資源無虞，可以支持孩子追夢，「醫學系一大半都是重考上的，為自己努力一年沒什麼不好」、「如果家裡經濟能支持，讓孩子重考真的不是浪費一年，每個人都有自己的節奏，真的不要因為其他同齡都在幹嘛了就覺得自己孩子沒跟上就是落後或浪費時間」、「你不讓他重考，他會遺憾一輩子的，醫學院很多學生都是重考上的」、「如果一年是為了自己理想，一年真的不能算浪費」。

有人認為，休學重考至少還有「復學」這條退路，也有人建議如果國、英分數還OK，可以先考慮7月的分科，不過現在成績尚未出爐，都還充滿變數。

學測 重考 牙醫 分科測驗 醫學院 父母 科系

國際班學生福音！Gemini推SAT模擬考「全免費又逼真」 教你1句話啟動考試

你會拿Google Gemini人工智慧助理做什麼事呢？除了日常生活、工作大小事外，Gemini即刻還和美國一間著名考試補習和大學申請服務公司「普林斯頓評論（The Princeton Review）」合作，將完整長度、免費的SAT模擬考帶進 Gemini，可以在Gemini APP裡頭做SAT練習題，增進申請美國大學的學生之考試功力。

學生被迫「多考自保」報考學測科目逐年增 教育部將請招聯會討論

升大學學測日前落幕，全教會與全教總會後指出，近年學測貼近教學現場，但學生平均選考科目數逐年上升，評估是參採標準混亂，導致...

115學測落幕／2月25日公告成績 農曆年後三大招生管道陸續開跑

115升大學學測今天稍早落幕，今年學測成績將於2月25日公布。大考中心說明最後一日違規統計，截至數學B結束，主要違規樣態...

學測登場網友憶基測 釣出PR99大神轉行算命師！茄子蛋主唱也現身

1月17日到1月19日是115學年度大學學測，是高中生的人生大考。台灣的升學考試經歷多年調整，像學測的前身是大學聯考，國中會考之前的制度是基測（基本學力測驗）。一名女網友在和老公聊天時，聊到以前的國中基測，便好奇在Threads上發文，想知道當年的大家PR多少？現在的發展如何？

中央大學應用「渺子成像術」 重建火山內部結構助山崩等防災監測

國立中央大學物理與地球科學團隊，將物理領域的「渺子成像術」應用在地質探查與監測上，該技術利用渺子極強的穿透力，2025年...

