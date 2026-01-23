成績尚未出爐…學測生想考牙醫系已「預備重考」遭反對 網建議：還有分科

115年大學學測日前落幕，雖然成績還沒出爐，但大考中心已提供參考答案，讓焦慮的學生或家長可以提早確認，好規劃下一步。

一名家長在臉書社團「115學測及分科考生家長交流討論 」發文求助，表示自家孩子未來想要走牙醫，雖然分數還沒出來，但孩子已經有了先去大學報到，再休學去重考的想法，原PO不太贊成，認為如果離目標科系只差1、2分，可以重考一次看看，但如果差到3分以上，只要是公立學校就繼續讀，希望孩子不要太執著在牙醫系，擔心重考也不見得更好，反而浪費時間，甚至可能延後就業。

結果孩子覺得父母都不支持他重考更好的學校，造成雙方關係僵持，讓原PO苦惱尋求溝通方式。

留言幾乎一面倒挺孩子，認為如果家中資源無虞，可以支持孩子追夢，「醫學系一大半都是重考上的，為自己努力一年沒什麼不好」、「如果家裡經濟能支持，讓孩子重考真的不是浪費一年，每個人都有自己的節奏，真的不要因為其他同齡都在幹嘛了就覺得自己孩子沒跟上就是落後或浪費時間」、「你不讓他重考，他會遺憾一輩子的，醫學院很多學生都是重考上的」、「如果一年是為了自己理想，一年真的不能算浪費」。

有人認為，休學重考至少還有「復學」這條退路，也有人建議如果國、英分數還OK，可以先考慮7月的分科，不過現在成績尚未出爐，都還充滿變數。