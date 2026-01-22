快訊

搭郵輪赴日慘被「關船」！台客錯過入境時間急叩 代表處無奈：找警察也沒用

29歲女模柯柯5年前腦瘤才康復！去年確診罕見癌症今晨病逝

搭郵輪赴日慘被「關船」！台客錯過入境時間急叩 代表處無奈：找警察也沒用

技專甄選入學參採改上限4科 招策會：更有彈性

中央社／ 台北22日電

四技二專入學制度116學年度起調整，「甄選入學」第一階段參採統測科目數上限改為4科；「聯合登記分發」改為2到5科選採。招策會今天表示，新制讓考生準備更有彈性。

技專校院招生策略委員會發布新聞稿，說明116學年度起入學制度調整。在「甄選入學」管道，第一階段參採統測科目數，由現行的1到5科，調整為1到4科，正式宣告「5科全採」的時代終結。

招策會執行長李嘉紘接受中央社電訪表示，大學（普通大學）甄選管道已推動減少採計科目上限多年，可減輕考生的壓力，專注於自己擅長的科目。分析顯示，技專甄選超過9成的校系，採計統測本就沒超過4科。

李嘉紘表示，各校系（科）預計今年5月（往年是10月），就會提前公布116學年度的參採科目，讓考生有更充足的時間準備。

另外，117學年度起甄選第一階段「篩選倍率上限」由現行3倍，提高到4倍。以預計招收30人的校系為例，原本一階是先篩出90人（3倍率），再透過口試、筆試（二階）決定正取者；未來一階可篩出120人（4倍率），提升考生進入二階的機會。

資訊及電資相關系，116學年度起可將APCS（大學程式設計先修檢測）成績納入一階的「超額篩選」。李嘉紘表示，這項調整可為具程式設計潛力的學生增加機會。

至於「聯合登記分發」管道，116學年度起由5科全採計，改為2到5科彈性選採，各校系（科）可依教育目標與課程規劃，自主決定最具代表性的科目。

李嘉紘表示，招策會討論過程中，曾考慮將下限定為1科或3科，斟酌後定案為2科，兼顧專業能力和基礎學力。

配合制度調整，統一入學測驗（統測）也將同步自116學年度起，開放自主選擇應試科目，學生可依自身學習節奏與專長準備考試。招策會預計今年5月起，舉辦多場考招制度調整說明會，讓師生了解相關制度調整。

科目 統測 設計

延伸閱讀

學生被迫「多考自保」報考學測科目逐年增 教育部將請招聯會討論

金管會拚三商品免稅

中首設應急管理大學 樹牢「政治建校」、培育複合型人才

115年大學學測 社會科試題與解答

相關新聞

學生被迫「多考自保」報考學測科目逐年增 教育部將請招聯會討論

升大學學測日前落幕，全教會與全教總會後指出，近年學測貼近教學現場，但學生平均選考科目數逐年上升，評估是參採標準混亂，導致...

沒考上「好大學」人生完蛋？高三生陷迷茫 網給期限：先看學歷後看經歷

高中生現在在如火如荼的準備學測，而高職生的戰場是4月的統測。一名高三生近日讀書陷入迷茫，忍不住上網詢問建議。

國際班學生福音！Gemini推SAT模擬考「全免費又逼真」 教你1句話啟動考試

你會拿Google Gemini人工智慧助理做什麼事呢？除了日常生活、工作大小事外，Gemini即刻還和美國一間著名考試補習和大學申請服務公司「普林斯頓評論（The Princeton Review）」合作，將完整長度、免費的SAT模擬考帶進 Gemini，可以在Gemini APP裡頭做SAT練習題，增進申請美國大學的學生之考試功力。

115學測落幕／2月25日公告成績 農曆年後三大招生管道陸續開跑

115升大學學測今天稍早落幕，今年學測成績將於2月25日公布。大考中心說明最後一日違規統計，截至數學B結束，主要違規樣態...

學測登場網友憶基測 釣出PR99大神轉行算命師！茄子蛋主唱也現身

1月17日到1月19日是115學年度大學學測，是高中生的人生大考。台灣的升學考試經歷多年調整，像學測的前身是大學聯考，國中會考之前的制度是基測（基本學力測驗）。一名女網友在和老公聊天時，聊到以前的國中基測，便好奇在Threads上發文，想知道當年的大家PR多少？現在的發展如何？

中央大學應用「渺子成像術」 重建火山內部結構助山崩等防災監測

國立中央大學物理與地球科學團隊，將物理領域的「渺子成像術」應用在地質探查與監測上，該技術利用渺子極強的穿透力，2025年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。