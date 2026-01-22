技專甄選入學參採改上限4科 招策會：更有彈性

四技二專入學制度116學年度起調整，「甄選入學」第一階段參採統測科目數上限改為4科；「聯合登記分發」改為2到5科選採。招策會今天表示，新制讓考生準備更有彈性。

技專校院招生策略委員會發布新聞稿，說明116學年度起入學制度調整。在「甄選入學」管道，第一階段參採統測科目數，由現行的1到5科，調整為1到4科，正式宣告「5科全採」的時代終結。

招策會執行長李嘉紘接受中央社電訪表示，大學（普通大學）甄選管道已推動減少採計科目上限多年，可減輕考生的壓力，專注於自己擅長的科目。分析顯示，技專甄選超過9成的校系，採計統測本就沒超過4科。

李嘉紘表示，各校系（科）預計今年5月（往年是10月），就會提前公布116學年度的參採科目，讓考生有更充足的時間準備。

另外，117學年度起甄選第一階段「篩選倍率上限」由現行3倍，提高到4倍。以預計招收30人的校系為例，原本一階是先篩出90人（3倍率），再透過口試、筆試（二階）決定正取者；未來一階可篩出120人（4倍率），提升考生進入二階的機會。

資訊及電資相關系，116學年度起可將APCS（大學程式設計先修檢測）成績納入一階的「超額篩選」。李嘉紘表示，這項調整可為具程式設計潛力的學生增加機會。

至於「聯合登記分發」管道，116學年度起由5科全採計，改為2到5科彈性選採，各校系（科）可依教育目標與課程規劃，自主決定最具代表性的科目。

李嘉紘表示，招策會討論過程中，曾考慮將下限定為1科或3科，斟酌後定案為2科，兼顧專業能力和基礎學力。

配合制度調整，統一入學測驗（統測）也將同步自116學年度起，開放自主選擇應試科目，學生可依自身學習節奏與專長準備考試。招策會預計今年5月起，舉辦多場考招制度調整說明會，讓師生了解相關制度調整。