學生被迫「多考自保」報考學測科目逐年增 教育部將請招聯會討論

聯合報／ 記者許維寧／屏東即時報導
教育部常務次長朱俊彰表示，選才確實不是參採的考科愈多愈好，也不代表鑑別度會較高。記者許維寧／攝影
升大學學測日前落幕，全教會與全教總會後指出，近年學測貼近教學現場，但學生平均選考科目數逐年上升，評估是參採標準混亂，導致學生被迫「多考自保」。教育部常務次長朱俊彰說，選才確實不是參採的考科愈多愈好，也不代表鑑別度會較高，屆時會要求大學招聯會評估、討論，作為大學校系未來選才時的參考。

全教會日前指出，學生平均學測選考科目數逐年上升，111學年度為4.38科、112學年度4科、113學年度則增為5.02科；114學年度5.05科，今平均更高達5.10科，認為是招生參採標準混亂，學生只能被迫多考自保。

115年全國大專校院校長會議今天於屏東科技大學登場，朱俊彰受訪時表示，大學因科系特色緣故，學測參採科目組合很多元，但選才確實不是科目愈多愈好，也不代表因此鑑別度會較高。

朱俊彰說，教育部會和招聯會討論，並請招聯會評估，了解各領域以何種考科入學與科系專業能力相關性為何，希望提出評估或相關性研究，能作為大學校系未來選才時的參考，而非一昧覺得考愈多學生能力愈好，或者就愈能強調跨域。

朱俊彰也表示，進入大學後，如跨域教學、輔系與雙主修等機制都能做到跨域培養，是否透過選才機制就先鑑別，「這倒是其次。」也感謝教師團體的建議。

如近年不少大學醫學系多參採「社會科」，以台大為例，115學年醫學系參採國文、數A、自然、社會，不再參採英文。校方表示，是以此強調醫學生也須人文、跨域素養，但教育團體多認為，此舉是假設報考醫學系的學生英文能力都不差，改參採社會科其實是變向要求學生五科均佳。

台大校長陳文章則表示，還是要回歸各系需求來看，能考上台大醫科的學生英文都不錯，參採何種科目應該都有其意義。再者，今年學測各科題目都比以往活潑，也是希望能反應高中端的多元學習，高中、國中端也開始接觸不同領域，也認為高中端應該跟大學教育有所連結，以後高中、大學連結應該更緊密。

