115學測落幕！學生步出考場「跳躍合影」 考完開心放寒假

115年大學學測今天在考完最後一科社會科後落幕，步出考場的考生們步出考場後開心的交談著，更一同開心跳躍合影、拍照留念，準備迎接寒假到臨，今年學測成績將於2月25日公布。

大考中心將於2月25日公告學測成績以及相關統計資料，2月26日寄發成績單，並於2月26日起至3月4日開放申請成績複查，考生取得成績後，可用於115繁星推薦、申請入學、分發入學等三大招生管道。

