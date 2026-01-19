115學測落幕！學生步出考場「跳躍合影」 考完開心放寒假

115年大學學測今天在考完最後一科社會科後落幕，步出考場的考生們步出考場後開心的交談著，更一同開心跳躍合影、拍照留念，準備迎接寒假到臨，今年學測成績將於2月25日公布。
大考中心將於2月25日公告學測成績以及相關統計資料，2月26日寄發成績單，並於2月26日起至3月4日開放申請成績複查，考生取得成績後，可用於115繁星推薦、申請入學、分發入學等三大招生管道。
115學年度學科能力測驗（115學測）於1月17日（六）至19日（一）正式登場，根據大考中心統計，今年報名人數逾12萬1500人。本次學測首日由數學A、自然打頭陣；第二日考英文、國文（國綜與國寫）；第三日則由數學B與社會壓軸…
115年大學學測數學B試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學學測第一日考數學A、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考...
115學年度學科能力測驗數學B科今登場，考試結束後，考場外不少考生表情明顯放鬆，討論聲此起彼落。多數考生認為，今年數B題...
115學年度大學學測將於今（19）日落幕，昨日首堂迎來關鍵英文科，沒想到一考完，Threads上就出現了「總統級解答」…
學測進入最後一天，Threads上出現一則一位父親和女兒的對話，令人感動。女兒在考後情緒潰堤，哽咽地對他說「我原本想去台大的…現在可能連國立都危險。」面對女兒的自責與失落，父親沒有責備成績，而是拿起手機打開Google Maps，用「走錯路」的比喻安撫她的情緒。
