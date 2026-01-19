115學測落幕／2月25日公告成績 農曆年後三大招生管道陸續開跑

快訊

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
隨今年學測落幕，闈場內試務人員已於今天下午出闈，結束為期兩周以上的闈內生活。記者許維寧／攝影
隨今年學測落幕，闈場內試務人員已於今天下午出闈，結束為期兩周以上的闈內生活。記者許維寧／攝影

115升大學學測今天稍早落幕，今年學測成績將於2月25日公布。大考中心說明最後一日違規統計，截至數學B結束，主要違規樣態仍為未攜帶應試有效證件正本，總計42件。

學測今天稍早落幕，大考中心將於2月25日公告學測成績以及相關統計資料，2月26日寄發成績單，並於2月26日起至3月4日開放申請成績複查，考生取得成績後，可用於115繁星推薦、申請入學、分發入學等三大招生管道。

大考中心主任張新仁也說明學測本日違規統計，她表示，今天數B結束，主要違規仍為未攜帶應試有效證件正本42件，其次為行動電話未完全關機5件，以及考試結束鈴響後未停止作答4件，另隨身攜帶已關機的行動電話也有2件。

另外，張新仁也說，社會科考試亦有一名考生因上呼吸道問題提報突發傷病，截至目前，共計154例突發傷病。

115學測 數B

