學測登場網友憶基測 釣出PR99大神轉行算命師！茄子蛋主唱也現身

聯合新聞網／ 綜合報導
115學年度大學學測登場。聯合報系資料照
1月17日到1月19日是115學年度大學學測，是高中生的人生大考。台灣的升學考試經歷多年調整，像學測的前身是大學聯考，國中會考之前的制度是基測（基本學力測驗）。一名女網友在和老公聊天時，聊到以前的國中基測，便好奇在Threads上發文，想知道當年的大家PR多少？現在的發展如何？

PR為百分等級 (Percentile Rank)，代表在某次測驗中，一個人的分數在所有考生中的相對位置，最好的成績就是PR99，代表贏過該考試中99%的人。

不少PR90以上的大神都現身留言區，有趣的是，並非所有成績好的人都從事既定印象中「光鮮亮麗」的工作，「81年次，考高中PR好像94，考大學PR99，現在在工地做工」、「PR98，讀軍校當軍人退伍當健身教練」、「基測PR96，鳳山高中，學測60級分，大學跑去雲科讀設計，現在三十幾歲一事無成」、「PR98，堅持去念美術班，大學北藝大動畫系，現在在遊戲公司當美術社畜。後悔沒聽老師的話去武陵或上台大，當年數理資優班同學一畢業的薪水，我只有他們的尾數」。

也有人原本從事外商，結果轉職當算命師，「PR99，中女中、台大畢業後當企業公關，在國內海外都做了幾年，34歲裸辭髮夾彎變成紫微斗數論命師」、「PR99，建中台大，本來是上市外商經理，後來命理收入海放上班收入，就全職做紫微斗數了」。

此貼文還也釣出歌手黃奇斌（茄子蛋主唱），他貼出自己的哏圖，幽默留言「PR97，現在這樣」。

115學測 學測 台大 紫微斗數 算命 建中 會考

1月17日到1月19日是115學年度大學學測,是高中生的人生大考。台灣的升學考試經歷多年調整,像學測的前身是大學聯考,國中會考之前的制度是基測(基本學力測驗)。一名女網友在和老公聊天時,聊到以前的國中基測,便好奇在Threads上發文,想知道當年的大家PR多少?現在的發展如何?

