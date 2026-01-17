快訊

簽署獨家合作意向書 力積電宣布將銅鑼廠以18億美元現金售予美光

土地哪來？賴總統稱「國防部給的」 他轟造謠耍嘴皮：147億元買的

涉國安法？中天主播「馬德」林宸佑遭搜索收押 橋頭地檢署拒透露案情

115學測自然／時事題減少 全教會指「難易度分歧」：今年圖表實作定勝負

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
115學年大學學測今天登場，今年總計約12.1萬人報考，將編配於全台35個考區、3536個試場應試，首日考數學Ａ與自然科，根據大考中心統計，今年數Ａ計約9.2萬人報考，選考人數百分比為76％；自然科歷來選考人數均最少，計8.1萬人，選考人數百分比為66％。記者林俊良／攝影
115學年大學學測今天登場，今年總計約12.1萬人報考，將編配於全台35個考區、3536個試場應試，首日考數學Ａ與自然科，根據大考中心統計，今年數Ａ計約9.2萬人報考，選考人數百分比為76％；自然科歷來選考人數均最少，計8.1萬人，選考人數百分比為66％。記者林俊良／攝影

115學年度學測自然科於今日下午結束，全國教師工會總聯合會（全教會）自然科教師群針對試題發表初步評論。教師群分析，今年自然科總體特色為「時事題減少，圖表實作定勝負」，各科難易度分歧，其中化學與地科偏易，生物適中，物理則屬中偏難。

物理科方面，全教會自然科教師群認為整體題材新穎，融入大量科普閱讀與時事科學新知，重點測驗考生物理知識與閱讀理解能力。例如第47至49題，以汞原子能階延伸至晶片先進製程的光源能量入題，考生必須同時掌握能階躍遷、光子能量及光的波粒二象性才能正確作答。此外，第50至53題則是物理與地科的跨科命題，以海岸潮汐觀測站為素材，測驗考生在能量轉換概念上的圖表解讀與數據處理能力。

化學科部分，全教會自然科教師群表示，今年是自108課綱實施以來相對簡單的一年，難度與去年相似且無繁瑣計算，題型全面均衡。亮點在於結合2023年諾貝爾化學獎的「量子點」入題，如第44至46題探討硫化鋅量子點製程，將化學劑量、廷得耳效應與綠色化學宗旨相結合。跨科題如第40至43題，將芐丙酮與尼古丁結構與蜂鳥行為結合，橫跨生物與化學學科。

針對生物科，教師群觀察到出題偏重「演化」，難度適中與去年相仿。第36及39題皆考查支序系統圖，這是演化支序圖連續兩年入題。此外，出題細胞構造與功能題目較少，且缺乏時事題，在混合題型與探究實作上，如第38題運用文字與圖示，測驗學生如何判斷基因間的調控關係。

全教會分析，地科試題與去年相比整體中偏易，預估分數可能上升。今年地科試題回歸基礎知識與基本計算，較少時事題，高度重視考生的邏輯推理與圖表判讀實力。

編輯推薦

全國教師工會總聯合會（全教會）自然科教師群針對試題發表初步評論。圖／全教會提供
全國教師工會總聯合會（全教會）自然科教師群針對試題發表初步評論。圖／全教會提供

115學測 自然科 物理科 化學科 生物科 地球科學

延伸閱讀

不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答

115學測自然／生物首見手寫題！大考中心解題師：地科重跨科題、物理中間偏難

115年大學學測 自然科試題與解答

115學測自然／題目落落長…這題填表又畫圖「CP值低」 考生哀號：再放就沒分了

相關新聞

不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答

115學年度學科能力測驗（115學測）於1月17日（六）至19日（一）正式登場，根據大考中心統計，今年報名人數逾12萬1500人。本次學測首日由數學A、自然打頭陣；第二日考英文、國文（國綜與國寫）；第三日則由數學B與社會壓軸…

115年大學學測 自然科試題與解答

115年大學學測自然科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學學測第一日考數學Ａ、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考...

115學測自然／時事題減少 全教會指「難易度分歧」：今年圖表實作定勝負

115學年度學測自然科於今日下午結束，全國教師工會總聯合會（全教會）自然科教師群針對試題發表初步評論。教師群分析，今年自...

115學測今登場！這校「學生騎馬上路」應援超壯觀 網看呆喊用心

115學年升大學學學科能力測驗今天登場，各校為了替高三學子加油打氣，紛紛舉辦各種活動。然而，雲林福智...

115學測自然／題目落落長…這題填表又畫圖「CP值低」 考生哀號：再放就沒分了

學測首日結束後，不少考生反映，自然難度提高，題目篇幅明顯拉長，閱讀與作答時間分配成為最大挑戰，多名考生說，題幹太長、資訊...

115年大學學測 數學A試題與解答

115年大學學測數學A試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學學測第一日考數學Ａ、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。