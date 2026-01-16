學測台大身心障礙試場145人應考 5人申請喚醒服務
115升大學學測將於明天起登場，今天依照往例，考前一天下午開放學生看考場。台大博雅教學館為今年北區身心障礙生考場，台大統計，今年有145名身心障礙考生，主要障別為學習障礙與自閉症，另有猝睡症學生，需由專人隨側喚醒。
115學年升大學學學科能力測驗今天登場，今年總計約12.1萬人報考，將編配於全台35個考區、3536個試場應試，首日考數學Ａ與自然科，今天下午2時至4時開放考生看考場。
台大特殊試場試務主持人戴玉敏談到，整體而言，今年共50名學生申請使用電腦作答，24名使用盲用電腦，申請盲用電腦為近10年人數最多的一次。計113人申請延後考試半小時，也有5名考生因猝睡症或嗜睡症，因此申請專人隨側提供喚醒服務，避免在考試中睡著。
台大統計，今年計有145名身心障礙生於台大考場應試，比去年134人略增。主要障別為學習障礙46人，須由台大提供電腦、助聽器等器材應考；其次為自閉症45名，由台大考場提供其電腦、耳塞、耳機等協助應試。
台大統計也指出，另有9人為視覺障礙，依往例提供耳機、點字觸摸顯示器等設施；腦性麻痺學生6人，需使用電動輪椅、耳機、桌板等應考。
戴玉敏說，近年考生權益愈來愈受重視，考場服務和設備都須事前提出證明申請，經大考中心開會核准後，才開放使用。
