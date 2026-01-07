快訊

菲律賓近海發生6.7地震 暫無傷亡通報、官方警告恐有餘震

恐嚇槍擊盧秀燕！台中偵查佐遭起訴…曾記功5次還是警專第一名畢業

柯文哲為何獨留陳昭姿 人工生殖法成藍白合大考驗？

從新港農村走入台大殿堂 嘉商王柏權憑昆蟲研究翻轉人生

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
王柏權於高一、高二時，回母校新港國小，籌辦多場免費的「蟲蟲底嘉夏令營」。圖／嘉義高商提供
王柏權於高一、高二時，回母校新港國小，籌辦多場免費的「蟲蟲底嘉夏令營」。圖／嘉義高商提供

嘉義高商普通科學生王柏權憑藉對昆蟲研究的熱忱，在2026年度特殊選才中表現亮眼，同時錄取台灣大學昆蟲學系與台南大學生態暨環境資源學系，奪下國立大學雙金榜。校長孫忠義表示，王柏權來自農村，憑熱情克服挑戰並回饋家鄉，錄取結果彰顯特殊選才鼓勵多元探索的價值，是全校師生的榜樣。

王柏權自幼生長於新港鄉，受國小自然老師啟蒙開啟探索之路，新港國中時期曾以紅胸隱翅蟲研究獲得嘉義縣科展第3名及最佳創意獎。進入嘉義高商後，研究領域更擴及蒼蠅蛻皮機制與書蝨生存環境。他不僅在科學研究展現專業，也屢獲國立自然科學博物館「家中蟲蟲集寶趣」第1名等獎項。

除了學術研究，王柏權積極將知識轉化為社會服務。他於高一、高二期間回到母校新港國小，舉辦多場「蟲蟲底嘉夏令營」，帶領學員親近自然。導師潘燕弘說，王柏權最難能可貴之處，在於發揮專長實踐利他的愛鄉精神。為了普及科普知識，他更挑戰以國、台、英三聲道進行分享，曾受邀擔任嘉義縣台語季昆蟲講師，並參與韓國國際交流。

王柏權表示，錄取台大昆蟲系是夢想的起點，未來希望持續深造，探索昆蟲多樣性並應用於生態保育。嘉義高商今年特殊選才成績優異，除王柏權外，學生高子程也錄取嘉義大學音樂系，展現校方支持學生多元發展的成果。

王柏權表示，錄取台大昆蟲系是夢想的起點，未來希望能持續深造，好探索昆蟲多樣性，將研究成果應用於生態保育與農業永續發展，為社會貢獻一己之力。圖／嘉義高商提供
王柏權表示，錄取台大昆蟲系是夢想的起點，未來希望能持續深造，好探索昆蟲多樣性，將研究成果應用於生態保育與農業永續發展，為社會貢獻一己之力。圖／嘉義高商提供
嘉義高商王柏權以昆蟲研究闖出升學路，成功站上學術殿堂。圖／嘉義高商提供
嘉義高商王柏權以昆蟲研究闖出升學路，成功站上學術殿堂。圖／嘉義高商提供
王柏權回母校新港國小，籌辦多場免費的「蟲蟲底嘉夏令營」，針對國小及家長的親子昆蟲營，將研究成果轉化為社會服務的能量。圖／嘉義高商提供
王柏權回母校新港國小，籌辦多場免費的「蟲蟲底嘉夏令營」，針對國小及家長的親子昆蟲營，將研究成果轉化為社會服務的能量。圖／嘉義高商提供
嘉義高商校長孫忠義（右）表揚王柏權（左）認真學習、努力向上的精神，稱許他來自農村，憑藉對昆蟲的熱情克服挑戰，為個人及學校爭取至高榮譽。圖／嘉義高商提供
嘉義高商校長孫忠義（右）表揚王柏權（左）認真學習、努力向上的精神，稱許他來自農村，憑藉對昆蟲的熱情克服挑戰，為個人及學校爭取至高榮譽。圖／嘉義高商提供

嘉義高商 國立自然科學博物館 蟲蟲

延伸閱讀

「排骨肉有鋼絲」求償5萬元 她再稱「蒸蛋有蟲」求償6萬元

低收戶小孩能念到台大醫？陳志金曝自身經歷：感謝台灣仍能翻轉人生

彰化新港十八庄送大爐 明天舉辦「聖大爐交接慶典」

這間公司搶下辛龍復出頭香！他尾牙一開口「員工全暴動」

相關新聞

從新港農村走入台大殿堂 嘉商王柏權憑昆蟲研究翻轉人生

嘉義高商普通科學生王柏權憑藉對昆蟲研究的熱忱，在2026年度特殊選才中表現亮眼，同時錄取台灣大學昆蟲學系與台南大學生態暨...

115學測自然／加強長文閱讀及圖表能力 非洲豬瘟、堰塞湖時事應留意

大學學科能力測驗將於1月17至19日登場，首日下午考自然科。針對自然考科，物理名師提醒，近年命題緊扣「閱讀理解」與「模型...

學測衝刺／數學 重視情境理解、概念整合

自一一一學年度起，學測數學正式區分為「數學A」與「數學B」兩個考科，考生可依升學需求自由選考。多位補教老師與高中教師分析...

沒考上「好大學」人生完蛋？高三生陷迷茫 網給期限：先看學歷後看經歷

高中生現在在如火如荼的準備學測，而高職生的戰場是4月的統測。一名高三生近日讀書陷入迷茫，忍不住上網詢問建議。

持續更新／115學測倒數衝刺！台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看

明（2026）年1月17（六）、18（日）、19（一）日共三天將舉行115學年學測，考試科目包括國文、英文、數學 A、數學 B、社會、自然共6科、7節次。115學年學測迎來新規定，禁止攜帶…

115學測台大醫參採社會…考生「堅持不讀」母焦慮：三類還有哪些系？

距離115學測只剩下10幾天的時間，不只考生自己壓力大，家長也跟著緊張。一名家長表示自己孩子不打算讀社會科，上網詢問以孩子模擬考的成績，可以考慮哪些三類組的科系？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。