從新港農村走入台大殿堂 嘉商王柏權憑昆蟲研究翻轉人生

嘉義高商普通科學生王柏權憑藉對昆蟲研究的熱忱，在2026年度特殊選才中表現亮眼，同時錄取台灣大學昆蟲學系與台南大學生態暨環境資源學系，奪下國立大學雙金榜。校長孫忠義表示，王柏權來自農村，憑熱情克服挑戰並回饋家鄉，錄取結果彰顯特殊選才鼓勵多元探索的價值，是全校師生的榜樣。

王柏權自幼生長於新港鄉，受國小自然老師啟蒙開啟探索之路，新港國中時期曾以紅胸隱翅蟲研究獲得嘉義縣科展第3名及最佳創意獎。進入嘉義高商後，研究領域更擴及蒼蠅蛻皮機制與書蝨生存環境。他不僅在科學研究展現專業，也屢獲國立自然科學博物館「家中蟲蟲集寶趣」第1名等獎項。

除了學術研究，王柏權積極將知識轉化為社會服務。他於高一、高二期間回到母校新港國小，舉辦多場「蟲蟲底嘉夏令營」，帶領學員親近自然。導師潘燕弘說，王柏權最難能可貴之處，在於發揮專長實踐利他的愛鄉精神。為了普及科普知識，他更挑戰以國、台、英三聲道進行分享，曾受邀擔任嘉義縣台語季昆蟲講師，並參與韓國國際交流。

王柏權表示，錄取台大昆蟲系是夢想的起點，未來希望持續深造，探索昆蟲多樣性並應用於生態保育。嘉義高商今年特殊選才成績優異，除王柏權外，學生高子程也錄取嘉義大學音樂系，展現校方支持學生多元發展的成果。 王柏權表示，錄取台大昆蟲系是夢想的起點，未來希望能持續深造，好探索昆蟲多樣性，將研究成果應用於生態保育與農業永續發展，為社會貢獻一己之力。圖／嘉義高商提供 嘉義高商王柏權以昆蟲研究闖出升學路，成功站上學術殿堂。圖／嘉義高商提供 王柏權回母校新港國小，籌辦多場免費的「蟲蟲底嘉夏令營」，針對國小及家長的親子昆蟲營，將研究成果轉化為社會服務的能量。圖／嘉義高商提供 嘉義高商校長孫忠義（右）表揚王柏權（左）認真學習、努力向上的精神，稱許他來自農村，憑藉對昆蟲的熱情克服挑戰，為個人及學校爭取至高榮譽。圖／嘉義高商提供