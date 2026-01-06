大學術科考試今查詢試場分配表 7432人報考、體育組人數最多
大學術科考試委員會今天公布「試場分配表」，115大學術科考試共7432位考生報考，1月27日至2月4日依序舉行音樂、美術、體育各組考試，今年整體報考人數略減，但仍以體育組報考人數最多，考生可至網站（ https://www.cape.edu.tw/ ）查詢。
大學術科考試委員會聯合會召集學校國立臺灣師範大學表示，今年考生整體人數較去年減少178人，各組報考人數以體育組3819人最多，美術組2782次之。
音樂組考試時間為1月27日至1月29日，考試地點包括國立台灣師範大學、台北市立大學與國家表演藝術中心國家兩廳院，因場地布置與鋼琴調音緣故，不開放進入考場參觀。
美術組考試時間為1月31日至2月1日，考試地點包括國立台灣師範大學附屬高級中學、國立台灣師範大學、國立彰化師範大學、國立高雄師範大學等。
體育組考試時間為2月2日至2月4日，考試地點為國立體育大學。
術科委員會表示，考生可於考前1日（1月30日）下午2時至4時確認考場；畫板、吹風機由考區承辦學校提供，考生可自行攜帶充電式或電池式吹風機，但必須於規定的吹風區使用。考生攜帶工具箱的總長、寬、高（包含拉桿及輪子高度）應於100公分內，不符者須考試開始前置放至臨時置物區。
術科考試委員會提醒考生，考試當日考生務必記得攜帶准考證應考。如未攜帶准考證，經監試人員查核並確認係考生本人無誤，仍會准予應試，但若未依簡章規定，於當節考試結束鈴聲響畢前將准考證送達或未依規定申請補發者，美術術科、音樂術科考試會依違規處理辦法扣減該項目成績，體育術科考試會取消項目成績。
另外，術科委員會也表示，音樂術科主、副修與視唱考試時，最遲須於應試場次應考截止時段30分鐘前到達考場完成報到，考生應特別留意各場次辦理時間，務必於1月16日後，至國立台灣師範大學音樂學系以及台北市立大學音樂學系網站確認各場次考試時間及考序安排。
