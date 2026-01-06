快訊

馬杜洛首度現身紐約聽證會：我是無辜的，我沒罪！

委內瑞拉正式變天！副總統宣誓就職 宣布全國實施緊急狀態逮親美人士

好市多會費將漲價 先掀一波搶辦潮？官方4月前辦卡規則曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

大學術科考試今查詢試場分配表 7432人報考、體育組人數最多

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
115大學術科考試共7432位考生報考，1月27日至2月4日依序舉行音樂、美術、體育各組考試。示意圖。本報資料照片
115大學術科考試共7432位考生報考，1月27日至2月4日依序舉行音樂、美術、體育各組考試。示意圖。本報資料照片

大學術科考試委員會今天公布「試場分配表」，115大學術科考試共7432位考生報考，1月27日至2月4日依序舉行音樂、美術、體育各組考試，今年整體報考人數略減，但仍以體育組報考人數最多，考生可至網站（ https://www.cape.edu.tw/ ）查詢。

大學術科考試委員會聯合會召集學校國立臺灣師範大學表示，今年考生整體人數較去年減少178人，各組報考人數以體育組3819人最多，美術組2782次之。

音樂組考試時間為1月27日至1月29日，考試地點包括國立台灣師範大學、台北市立大學與國家表演藝術中心國家兩廳院，因場地布置與鋼琴調音緣故，不開放進入考場參觀。

美術組考試時間為1月31日至2月1日，考試地點包括國立台灣師範大學附屬高級中學、國立台灣師範大學、國立彰化師範大學、國立高雄師範大學等。

體育組考試時間為2月2日至2月4日，考試地點為國立體育大學。

術科委員會表示，考生可於考前1日（1月30日）下午2時至4時確認考場；畫板、吹風機由考區承辦學校提供，考生可自行攜帶充電式或電池式吹風機，但必須於規定的吹風區使用。考生攜帶工具箱的總長、寬、高（包含拉桿及輪子高度）應於100公分內，不符者須考試開始前置放至臨時置物區。

術科考試委員會提醒考生，考試當日考生務必記得攜帶准考證應考。如未攜帶准考證，經監試人員查核並確認係考生本人無誤，仍會准予應試，但若未依簡章規定，於當節考試結束鈴聲響畢前將准考證送達或未依規定申請補發者，美術術科、音樂術科考試會依違規處理辦法扣減該項目成績，體育術科考試會取消項目成績。

另外，術科委員會也表示，音樂術科主、副修與視唱考試時，最遲須於應試場次應考截止時段30分鐘前到達考場完成報到，考生應特別留意各場次辦理時間，務必於1月16日後，至國立台灣師範大學音樂學系以及台北市立大學音樂學系網站確認各場次考試時間及考序安排。

延伸閱讀

創見連續十九年榮獲「台灣25大國際品牌」 展現品牌價值與全球競爭力

桌球／華航公益桌球營首度移師彰化 桌球教父莊智淵親臨指導學童

桌球／華航公益桌球營首度移師彰化 台灣桌球教父莊智淵親臨指導

桌球／華航辦公益營 桌球教父莊智淵現身指導

相關新聞

115學測12.1萬人報考 大考中心今開放查詢應考資訊、試場分配表

115學年升大學學測1月17日至1月19日舉行，大考中心統計，本次考試報名人數總計12萬1500餘人，於今天上午公告應試...

115學測數學／命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵

115學年大學學科能力測驗將於1月17至19日登場，聯合新聞網推出「學測衝刺」系列報導，訪問高中及補教名師，剖析命題趨勢...

大學術科考試今查詢試場分配表 7432人報考、體育組人數最多

大學術科考試委員會今天公布「試場分配表」，115大學術科考試共7432位考生報考，1月27日至2月4日依序舉行音樂、美術...

學測生家長看過來！陪吃陪玩緩解考生壓力 千萬別犯一大忌

115學測將至，許多考生容易緊張、壓力過大，家長們看著孩子辛苦讀書又情緒不穩，難免心疼，一名家長就上網詢問該如何幫助孩子度過這段日子。

沒考上「好大學」人生完蛋？高三生陷迷茫 網給期限：先看學歷後看經歷

高中生現在在如火如荼的準備學測，而高職生的戰場是4月的統測。一名高三生近日讀書陷入迷茫，忍不住上網詢問建議。

持續更新／115學測倒數衝刺！台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看

明（2026）年1月17（六）、18（日）、19（一）日共三天將舉行115學年學測，考試科目包括國文、英文、數學 A、數學 B、社會、自然共6科、7節次。115學年學測迎來新規定，禁止攜帶…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。