115學測12.1萬人報考 大考中心今開放查詢應考資訊、試場分配表

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
115學年升大學學測將於1月17日至1月19日舉行，今開放線上查詢應考資訊。圖／本報資料照片
115學年升大學學測1月17日至1月19日舉行，大考中心統計，本次考試報名人數總計12萬1500餘人，於今天上午公告應試號碼、考試地點等應考資訊與試場分配表，上午9時起，開放線上查閱。

大考中心表示，今天8時30分至下午1時，大考中心首頁將以簡易型式呈現。上午9時起,考生可至大考中心網站「學科能力測驗」之「試務專區」查覽；可查覽之資訊包含姓名、應試號碼、考區、試場、報名科目、無冷氣試場、考試日程、考試地點等。

大考中心指出，考生如發現所查詢應考資訊，有任一項與原報名資料不同，務請立即致電大考中心洽詢（電話 02-23661416 轉 608）。網站中「學科能力測驗」的「考試訊息」則刊登各考分區試場分配表，考生可點選進入特定考分區查看試場平面圖。

大考中心也說，1月16日下午2時至4時開放查看學測試場及座位，無論考生實際應考日程，如要查看試場及座位請於規定時間內前往查看，其餘時間皆不開放。

此外並提醒考生，歷年應試違規最大宗為「未攜帶應試有效證件正本」供監試人員查驗，請考生務必記得考試當日攜帶應試有效證件正本。應試有效證件包括國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。學生證、無照片的健保卡都是「無效證件」。

