115學測12.1萬人報考 大考中心今開放查詢應考資訊、試場分配表
115學年升大學學測1月17日至1月19日舉行，大考中心統計，本次考試報名人數總計12萬1500餘人，於今天上午公告應試號碼、考試地點等應考資訊與試場分配表，上午9時起，開放線上查閱。
大考中心表示，今天8時30分至下午1時，大考中心首頁將以簡易型式呈現。上午9時起,考生可至大考中心網站「學科能力測驗」之「試務專區」查覽；可查覽之資訊包含姓名、應試號碼、考區、試場、報名科目、無冷氣試場、考試日程、考試地點等。
大考中心指出，考生如發現所查詢應考資訊，有任一項與原報名資料不同，務請立即致電大考中心洽詢（電話 02-23661416 轉 608）。網站中「學科能力測驗」的「考試訊息」則刊登各考分區試場分配表，考生可點選進入特定考分區查看試場平面圖。
大考中心也說，1月16日下午2時至4時開放查看學測試場及座位，無論考生實際應考日程，如要查看試場及座位請於規定時間內前往查看，其餘時間皆不開放。
此外並提醒考生，歷年應試違規最大宗為「未攜帶應試有效證件正本」供監試人員查驗，請考生務必記得考試當日攜帶應試有效證件正本。應試有效證件包括國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。學生證、無照片的健保卡都是「無效證件」。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪學測衝刺大禮！台大醫學系學生自製「AI幫你改作文」網站免費用
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言