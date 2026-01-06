快訊

馬杜洛首度現身紐約聽證會：我是無辜的，我沒罪！

委內瑞拉正式變天！副總統宣誓就職 宣布全國實施緊急狀態逮親美人士

好市多會費將漲價 先掀一波搶辦潮？官方4月前辦卡規則曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

學測生家長看過來！陪吃陪玩緩解考生壓力 千萬別犯一大忌

聯合新聞網／ 綜合報導
學生示意圖。圖／AI生成
學生示意圖。圖／AI生成

115學測將至，許多考生容易緊張、壓力過大，家長們看著孩子辛苦讀書又情緒不穩，難免心疼，一名家長就上網詢問該如何幫助孩子度過這段日子。

一名家長在臉書社團「家有高中生」發文，表示自家女兒是今年學測生，壓力很大，為人父母想知道可以做什麼來幫助孩子穩定情緒、正常發揮？

許多同為學測生家長的人紛紛現身說法，最多人有共鳴的一點就是「少提和考試相關的事」，「早在這學期開始，絕不聊學測的話題，除非她開口需要幫忙」、「最後這段時間，即使我看到模考成績再焦慮，也學會不在他面前顯露」、「和他聊天絕對不跟他聊課業上的事情」、「什麼都不要問、不要說～等學測生主動開口」、「不要跟他說話，壓力爆表、一觸即發」。

除了嘴巴閉閉，也有其他可以舒緩考生情緒的方法，「買她喜歡吃的食物、陪她喜歡做的事、聽她說她想說的話、帶她去外面走走」、「我都盡量準備孩子喜歡吃的東西」、「抱抱他，問問他喜歡吃什麼？考完再帶他去度個假」、「支持、陪伴，扮演諧星逗她笑」、「找可以增加血清素與多巴胺的益生菌，緩解焦慮」。

高中生 父母 115學測 學測 壓力 情緒 焦慮

延伸閱讀

持續更新／115學測倒數衝刺！台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看

115學測數學／命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵

115學測英文／想拿高分？先穩住基本再拚鑑別度 師分享5密技、作答時間分配

115學測國文／讀這15篇CP值最高 國寫掌握三項心法拿高分

相關新聞

115學測12.1萬人報考 大考中心今開放查詢應考資訊、試場分配表

115學年升大學學測1月17日至1月19日舉行，大考中心統計，本次考試報名人數總計12萬1500餘人，於今天上午公告應試...

115學測數學／命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵

115學年大學學科能力測驗將於1月17至19日登場，聯合新聞網推出「學測衝刺」系列報導，訪問高中及補教名師，剖析命題趨勢...

大學術科考試今查詢試場分配表 7432人報考、體育組人數最多

大學術科考試委員會今天公布「試場分配表」，115大學術科考試共7432位考生報考，1月27日至2月4日依序舉行音樂、美術...

學測生家長看過來！陪吃陪玩緩解考生壓力 千萬別犯一大忌

115學測將至，許多考生容易緊張、壓力過大，家長們看著孩子辛苦讀書又情緒不穩，難免心疼，一名家長就上網詢問該如何幫助孩子度過這段日子。

沒考上「好大學」人生完蛋？高三生陷迷茫 網給期限：先看學歷後看經歷

高中生現在在如火如荼的準備學測，而高職生的戰場是4月的統測。一名高三生近日讀書陷入迷茫，忍不住上網詢問建議。

持續更新／115學測倒數衝刺！台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看

明（2026）年1月17（六）、18（日）、19（一）日共三天將舉行115學年學測，考試科目包括國文、英文、數學 A、數學 B、社會、自然共6科、7節次。115學年學測迎來新規定，禁止攜帶…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。