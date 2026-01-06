聽新聞
學測生家長看過來！陪吃陪玩緩解考生壓力 千萬別犯一大忌
115學測將至，許多考生容易緊張、壓力過大，家長們看著孩子辛苦讀書又情緒不穩，難免心疼，一名家長就上網詢問該如何幫助孩子度過這段日子。
一名家長在臉書社團「家有高中生」發文，表示自家女兒是今年學測生，壓力很大，為人父母想知道可以做什麼來幫助孩子穩定情緒、正常發揮？
許多同為學測生家長的人紛紛現身說法，最多人有共鳴的一點就是「少提和考試相關的事」，「早在這學期開始，絕不聊學測的話題，除非她開口需要幫忙」、「最後這段時間，即使我看到模考成績再焦慮，也學會不在他面前顯露」、「和他聊天絕對不跟他聊課業上的事情」、「什麼都不要問、不要說～等學測生主動開口」、「不要跟他說話，壓力爆表、一觸即發」。
除了嘴巴閉閉，也有其他可以舒緩考生情緒的方法，「買她喜歡吃的食物、陪她喜歡做的事、聽她說她想說的話、帶她去外面走走」、「我都盡量準備孩子喜歡吃的東西」、「抱抱他，問問他喜歡吃什麼？考完再帶他去度個假」、「支持、陪伴，扮演諧星逗她笑」、「找可以增加血清素與多巴胺的益生菌，緩解焦慮」。
