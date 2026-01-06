115學測數學／命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵

115學年大學學科能力測驗將於1月17至19日登場，聯合新聞網推出「學測衝刺」系列報導，訪問高中及補教名師，剖析命題趨勢、必考重點、答題要訣，助考生高分上榜。

隨著108課綱全面上路，學科能力測驗數學科的命題邏輯已走過數年調整期。自111學年度起，學測數學正式區分為「數學A」與「數學B」兩個考科，分別在不同時間施測，考生可依升學需求自由選考。115學測邁入倒數階段，多名補教老師與高中教師指出，今年數學考題在難度、題型設計上，將延續近兩年趨勢，整體來說，難度可能轉向「中上難度」，穩住基本分、讀懂題目才是關鍵。

得勝者文教老師解創智表示，數學升學考試早已不是比誰「刷題刷得多」，而是檢驗考生在面對新情境時，是否能回到課本、提取關鍵概念，並進行正確推理與計算。「真正的關鍵，在於能否把課本學懂、用得出來。」

114數A變化題多 115年難度預估「往中上移動」

補教老師林名揚分析，114年數學A試題出現不少「前所未見」的變化題，導致頂標、均標同步下降。從命題穩定性與鑑別度考量，預估115年特級難題比例可能略降，但整體並不會回到「偏簡單」路線。他認為，今年的趨勢是，基礎題仍在，但會被更多中等、靈活的題目取代。提醒考生若僅熟悉傳統套路題型，恐怕會感到吃力。

林名揚建議，考前至少完整練習近五年學測與指考、分科測驗題目，時間允許者，可補充近4年各區模擬試題。但不必糾結於艱澀冷僻的怪題，而是挑選那些結合多個核心知識點、但仍符合課綱精神的題目來練。

數學A必讀7大重點 頂標、前標準備方向不同

補教老師解創智說，歷屆學測數學試題在各冊配分上相對平均，因此1到4冊課本皆不可偏廢。若以目標成績區分，準備策略也有所差異。

目標頂標以上：需特別加強平面與空間向量、空間直線與平面、平面線性變換、三角函數圖形等單元。目標前標以上：應熟悉1、2冊全部內容，3、4冊以代數為主，幾何則可在向量與三角中選擇較熟的部分深讀。

林名揚則根據命題「連續年互斥性」與單元均衡原則，整理出115年數A的7大必考重點：多項式求值與求餘式、三次函數性質（平移、遞增遞減、對稱中心）、排列組合與機率、條件機率混合題，以及三角函數倍角、半角公式、指數函數，平面向量內積及其應用、空間直線與平面、矩陣列運算解方程式等等。

數學B維持「核心知識＋生活應用」取向

在數學B方面，林名揚預估，115年難度將與去年相近，但計算量不會過大，重點在於是否看懂情境、抓到核心概念。數學B的重點單元包括：排列組合、機率與統計、成長與週期性數學模型；此外，球面上的經線與緯線、單點透視法、圓錐截痕等B組獨有內容，幾乎年年命題，考生不可忽略。

不只刷題 「把課本讀懂」才是關鍵

「數學考試不是比誰念得久、練得多。」解創智說，真正拉開差距的，是考生能否在陌生題目中，看穿題目布局、提取關鍵條件，並運用課本中的數學工具完成分析與計算。

解創智建議，準備資料應包括課本、學校或補習班講義、模考卷與歷屆試題；練題時要「一題一題想徹底、做仔細」，並為自己整理專屬筆記，把不熟的概念重新說給自己聽。

基本題一定要拿 中段考生策略更重要

國立師大附中教師林煜家說，學測為了鑑別考生，題目難度必然有跨度，但一定會保留一定比例的基本題，考生切勿輕言放棄。

林煜家建議程度中等的考生，務必把基本題與難度適中的題目全部掌握，時間有餘裕再挑戰高難度題。近年命題多半由易到難排序，不要因卡在一題就亂了節奏。

作答順序與時間分配也是拿分關鍵，針對考場策略，林煜家建議的時間分配為：

單選題：約 20～25 分鐘

選填題：約 20～25 分鐘

混合題：約 15～20 分鐘

多選題：約 25～30 分鐘

混合題的非選擇題特別著重數學論證與表述能力，他建議考前請老師協助批改，找出表達與推理盲點。

多選題別急放棄 掌握選項仍有機會

林名揚說，多選題近3年約有70%為2個正確選項，其餘多為3選。即便遇到魔王級題目，只要能掌握1到2個選項，得分機率仍然很高。

解創智也建議，若某選項怎麼看都沒有頭緒，先跳過，往往能在其他題目的作答過程中獲得破題靈感。

考前最後1周 穩住節奏比衝刺重要

老師們一致建議，考前務必調整生理時鐘，每天在學測數學正式考試時段（上午9時20分至11時）進行完整練習；學測前1周不宜再做新題，只需確實複習錯題、釐清思路。穩住心情、規律作息，把一看就會的題目全部做對，就是通往好成績的最佳路徑。