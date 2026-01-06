學測衝刺／英文多刷題 練手速抓重點

得勝者文教補教老師Gary指出，學測英文設計重點是「理解＋判斷」，不是刁鑽文法。考前最後衝刺，考生的作戰策略應是「先穩基本分，再拚鑑別度」。他建議考生透過做歷屆考古題學會分配應考時間，選擇題約五十到五十五分、中翻英加作文則是四十到四十五分，最後再預留五分鐘的複查時間。

Gary表示，刷考古題和模擬題是考學測的秘密武器。考生應檢視過去歷屆學測試題還有那些沒有寫過的，乖乖計時完成，一方面練速度、一方面練手感，且要抓住答題重點，理解題意比標準答案重要。此外，與新聞議題相關的閱讀測驗也值得練習。他建議考前再寫三到四回，確定自己作答時各大題卡關的比例高低，也藉以最後補強自己的弱點。

翻譯題很難猜題，但範圍不離高中三年所學常用句型結構。建議考生參考高中各版本教科書所附的句型練習本一至四冊，練習句子類型與結構。

學測英文作文多為兩段式的主題寫作，第一段重敘述與描寫，第二段重說明與論述。Gary表示，近年作文題目逐步跳脫純文字的引導，而以圖表或二者擇一的題型取代，藉以考驗學生邏輯分析與批判性思考的能力，符合教綱的核心能力要求。

Gary認為，考生寫學測英文試題時，除非特殊原因，沒有必要直接跳到最後的作文。建議從選擇題開始寫，從單句的文意字彙選擇、段落文章填空、到篇章結構，閱讀測驗，一步一步完成，「這些是作文的暖身操，可以幫助自己進入英文的頻道」。

答題的時候，Gary建議考生先看題目，再讀文章。閱讀文章時要思考文章的主旨、作者態度，閱讀時帶著目的掃描，不是逐字翻譯。

Gary也建議考生自備一本筆記做考前重點總整理，從已經完成的模擬試題中找到重點、分門別類做筆記， 並且善用顏色與記號。（系列二）